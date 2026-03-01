Live TV

benjamin netanyahu
Foto: Alex Kolomoisky/Pool via REUTERS

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică intensificarea operațiunilor militare împotriva Iranului, afirmând că armata israeliană lovește „în inima Teheranului”, la o zi după atacul în care, potrivit Israelului, a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat că a emis noi directive pentru continuarea operațiunilor militare ale Israelului împotriva Iranului, în urma unei întâlniri cu ministrul Apărării, șeful Statului Major General și directorul Mossad.

Într-o declarație transmisă duminică pe X, el a spus că atacul israelian de sâmbătă l-a vizat și l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, alături de „zeci dintre principalele figuri ale regimului iranian”. Premierul susține că operațiunile vor continua cu intensitate sporită.

Potrivit lui Netanyahu, armata israeliană lovește „în inima Teheranului”, iar intensitatea operațiunilor va crește în zilele următoare. Declarațiile intervin pe fondul escaladării rapide a conflictului, după atacurile reciproce dintre Iran și Israel.

Netanyahu a făcut referire și la victimele din Israel, după atacurile cu rachete iraniene: „Sunt zile dureroase. Ieri la Tel Aviv, iar acum la Beit Shemesh, am pierdut oameni dragi. Inima mea este alături de familii și transmit urări de însănătoșire celor răniți.”

Premierul israelian a subliniat sprijinul direct al administrației americane și al președintelui Donald Trump, menționând că acest sprijin permite Israelului să își extindă operațiunile militare.

„Aducem în această campanie sprijinul Statelor Unite, al președintelui Donald Trump și al armatei americane”, a mai declarat Netanyahu.

În încheierea mesajului, Netanyahu a afirmat că Israelul intenționează să continue ofensiva împotriva Iranului: „Această combinație de forțe ne permite să facem ceea ce mi-am dorit de 40 de ani: să lovim regimul terorist din plin. Asta am promis și asta vom face.”

