Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a postat, duminică, o înregistrare video în care bea o cafea și discută cu consilierul său, după ce zvonurile conform cărora ar fi mort sau rănit au fost difuzate de presa de stat iraniană și răspândite online în Iran, potrivit Reuters.

În videoclipul filmat într-o cafenea de la periferia Ierusalimului și postat pe contul de Telegram al lui Netanyahu, consilierul său îl întreabă despre zvonuri.

Netanyahu răspunde cu un joc de cuvinte pornind de la „mort” – care în argoul ebraic poate fi folosit pentru a descrie „a fi nebun după” cineva sau ceva – în timp ce întinde mâna după o ceașcă de cafea.

„Sunt (mort) înnebunit după cafea. Știi ce? Sunt (mort) înnebunit după oamenii mei”, îi spune Netanyahu consilierului.

Reuters a verificat locația videoclipului din imagini de arhivă ale cafenelei, care corespundeau cu interioarele văzute în videoclip. Data a fost verificată din mai multe videoclipuri și fotografii ale vizitei lui Netanyahu postate de cafenea, duminică.

De când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, Netanyahu a vizitat cel puțin două orașe lovite de rachete iraniene, un spital, un port și baze militare, dar accesul mass-media a fost limitat sau inexistent, iar videoclipurile au fost distribuite de biroul său.

Netanyahu, care rareori acordă interviuri presei israeliene sau susține conferințe de presă, a convocat joi prima sa conferință de presă de la începutul războiului printr-o legătură video, un format similar cu cel folosit în iunie în timpul războiului de 12 zile al Israelului cu Iranul.

Restricțiile de siguranță impuse în Israel de la începutul războiului interzic adunările publice și au ținut majoritatea oamenilor acasă sau în apropierea adăposturilor și a camerelor sigure, școlile fiind închise în cea mai mare parte a țării.

