Benjamin Netanyahu exclude posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii „sălbatici” ai Iranului: „Nu vom permite să ne atace”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii iranieni, pe care i-a numit „sălbatici”, şi a reiterat că, dacă Iranul atacă Israelul, va răspunde mai puternic ca oricând, informează miercuri EFE.

„Nu vom permite Iranului să ne atace şi, dacă, Doamne fereşte, ne atacă, vor primi o lovitură la care nici măcar nu au visat, mult mai puternică decât au primit-o până acum”, a declarat el la un eveniment organizat marţi seară într-o aşezare israeliană din Cisiordania ocupată. Discursul său a fost distribuit miercuri de biroul său.

Netanyahu a vorbit despre ultima sa întâlnire de la Washington, acum aproape o lună, cu preşedintele american Donald Trump, căruia i-a transmis că, deşi „nu are nicio obiecţie” la a ajunge la un acord cu Iranul, se îndoieşte că se poate face „cu aceşti sălbatici”.

„Este imposibil să se ajungă la un acord”, a adăugat Netanyahu cu privire la această opţiune, care era una din cele trei pe care, potrivit lui, le-a discutat cu Trump.

O altă opţiune a fost acţiunea militară. „I-am spus: «Suntem aici, ne vom apăra, nu vom permite Iranului să ne atace»”, a declarat Netanyahu că i-a transmis preşedintelui american.

Premierul israelian i-a mai prezentat preşedintelui SUA o a treia opţiune: consolidarea blocadei împotriva Iranului. „Ieri (marţi), (Trump) a confirmat această decizie într-un mod foarte, foarte, foarte ferm”, a adăugat Netanyahu cu privire la noile sancţiuni împotriva a peste 60 de entităţi, persoane şi nave care cooperează cu regimul iranian.

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Editor : A.M.G.