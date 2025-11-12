Benjamin Netanyahu, prima reacție după ce Donald Trump i-a cerut lui Isaac Herzog să-l grațieze: „Ai spus lucrurilor pe nume”

După ce Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui israelian Isaac Herzog în care îi cerea să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu, premierul israelian i-a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru „sprijinul incredibil”, relatează Times of Israel.

„Ca de obicei, ai mers direct la subiect și ai spus lucrurilor pe nume. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru pentru a consolida securitatea și a extinde pacea”, a scris Benjamin Netanyahu pe X.

Amintim că Isaac Herzog a primit o scrisoare de la „preşedintele american Donald Trump, în care-i cere să se gândească să-i acorde o graţiere” lui Benjamin Netanyahu.

„Îți cer prin această scrisoare să-l grațiezi pe deplin pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil și decisiv în timp de război și care acum conduce Israelul către o perioadă de pace, ceea ce include continuarea colaborării mele cu lideri cheie din Orientul Mijlociu, pentru a adăuga multe alte țări la Acordurile de Abraham, care schimbă lumea”, a scris Trump.

Benjamin Netanyahu este inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie. El este audiat în cel puţin trei proceduri judiciare. La 13 octombrie, Donald Trump sugera, într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), ca Netanyahu să fie graţiat.

