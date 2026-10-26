Benjamin Netanyahu se laudă cu sprijinul primit de la Donald Trump în ajunul alegerilor din Israel: „Un președinte atât de prietenos”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a lăudat cu sprijinul primit din partea președintelui american Donald Trump în ajunul alegerilor din Israel, sugerând că cei doi lideri ar putea relua războiul împotriva Iranului în cazul în care el va câștiga, după ce Trump a afirmat că ar trebui să „ducă treaba la bun sfârșit”, relatează Reuters.

„Președintele SUA, Donald Trump, a creat o relație de prietenie care nu a mai existat niciodată între un prim-ministru israelian și un președinte american. Și este puțin probabil să mai avem vreodată un președinte atât de prietenos”, a declarat Netanyahu într-o apariție televizată duminică seara târziu. „Mai are încă doi ani de mandat și spune că vă îndeamnă să votați pentru mine”.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată duminică, Trump, care a declanșat războiul împotriva Iranului împreună cu Netanyahu în februarie, a declarat: „Votați-l pe Bibi Netanyahu pentru funcția de prim-ministru, trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început!”.

Premierul israelian a afirmat că Trump era dispus să ia măsuri „care ar elimina în sfârșit, odată pentru totdeauna, amenințarea iraniană”, dar numai atâta timp cât Netanyahu însuși rămâne la putere.

„Și am dat deja instrucțiuni Mossadului și Forțelor de Apărare ale Israelului să răstoarne acest regim, să răstoarne acest regim, deoarece aceasta este singura modalitate de a pune capăt acestei amenințări”, a declarat Netanyahu, referindu-se la principalul serviciu de informații al Israelului.

Solicitată să comenteze declarațiile lui Netanyahu, Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, a afirmat: „Așa cum a declarat președintele Trump, Iranul se află într-o situație foarte proastă, atât din punct de vedere economic, cât și militar, iar blocada va rămâne în vigoare pe deplin, petrolul circulând în cantități record prin Strâmtoarea Ormuz”.

„Statele Unite nu vor lansa un atac asupra Iranului în niciun moment înainte de alegerile de la jumătatea mandatului”, a adăugat Kelly prin e-mail, referindu-se la scrutinul din 3 noiembrie din SUA.

Principalul adversar al lui Netanyahu, fostul șef al Statului Major General, Gadi Eisenkot, un politician de centru, a publicat propriile comentarii pe rețelele sociale, lăudându-l pe Trump ca fiind „un adevărat prieten al Israelului”.

„Apreciez eforturile sale și angajamentul său față de securitatea Israelului și sunt convins că va colabora pe deplin cu orice lider ales de popor”.

Votul de marți, primul din Israel de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, reprezintă prima ocazie pentru alegători de a-și exprima verdictul cu privire la cel mai grav eșec în materie de securitate din ultimele generații și la războaiele pe mai multe fronturi care au urmat.

Cu Netanyahu deja la cârma celui mai de dreapta guvern din istoria Israelului, scena politică s-a deplasat și mai mult spre dreapta. Aproape toate partidele conduse de evrei, inclusiv cel al lui Eisenkot, un susținător al liniei dure, se opun acum „soluției celor două state”, care a stat la baza deceniilor de negocieri de pace cu palestinienii.

Însă mulți alegători susțin că politica care creează diviziuni a celui mai longeviv lider al Israelului slăbește țara. Sondajele indică faptul că Partidul Likud al lui Netanyahu va pierde locuri în parlament, ceea ce ar putea priva coaliția sa, formată din partide de dreapta, de extremă dreaptă și ultraortodoxe, de majoritatea sa fragilă.

Nici Eisenkot, nici o serie de partide de opoziție – de la ceea ce a mai rămas din centrul-stânga până la dreapta – nu au o cale clară de a-l înlătura din funcție.

Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, este un maestru de neegalat al supraviețuirii politice: singura dată din 2009 încoace când adversarii săi au reușit să-l îndepărteze pentru scurt timp de la funcția de prim-ministru, în doi ani au fost necesare patru alegeri fără rezultat clar pentru a-l înlătura. S-a întors la putere 18 luni mai târziu.

Niciuna dintre părți nu a programat evenimente publice de amploare pentru luni. Însă ambele au publicat postări pe rețelele sociale, insistând asupra temelor principale ale alegerilor — în cazul lui Netanyahu, faptul că el este singurul lider cu curajul necesar pentru a înfrunta dușmanii Israelului; în cazul adversarilor săi, faptul că politica sa care creează diviziuni a slăbit țara.

Luni, Netanyahu a distribuit un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, al cărui tată, Ali Khamenei, a fost ucis în prima noapte a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, din luna februarie. Întins pe un pat de spital, Mojtaba Khamenei afirmă că votul său „cu siguranță nu ar fi pentru Bibi. Încă un mandat ca acesta și mă voi reîntâlni cu tatăl meu mai devreme decât mă așteptam”.

Duminică, Netanyahu a publicat o fotografie în care se vedea un nor în formă de ciupercă deasupra Tel Avivului, afirmând că Israelul se află într-un pericol existențial din partea Iranului.

Eisenkot a răspuns acuzându-l că „se bazează pe o campanie de instigare la frică, minciuni și amenințări — inclusiv imagini cu bombe nucleare în inima orașului Tel Aviv. De data aceasta, nu-i va ieși”.

Susținerea acordată de Trump lui Netanyahu prezintă riscuri politice proprii, cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare în care propriii săi colegi republicani încearcă să-și păstreze puterea.

Războiul din Iran este extrem de nepopular în Statele Unite, fiind considerat responsabil pentru creșterea prețurilor, în special a celor la combustibil. Luptele majore au fost suspendate de câteva luni, în urma negocierilor de încetare a focului desfășurate fără participarea Israelului.

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Editor : A.M.G.