Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a vorbi despre următorii pași ai planului de pace, a anunțat luni, 8 decembrie, purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, relatează dpa.

Presa israeliană a transmis că Netanyahu se va afla în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie, însă purtătoarea de cuvânt nu a dorit să confirme informația. În urmă cu circa șapte zile, biroul de presă al premierului israelian a anunțat că Trump l-a invitat pe Netanyahu la Casa Albă „într-un viitor apropiat”.

Următoarea fază a planului de pace ar urma să înceapă după ce mișcarea islamistă palestiniană Hamas va preda rămășițele ultimului ostatic israelian în schimbul a 15 trupuri de palestinieni deținute de Israel.

Joi, 4 decembrie, Netanyahu a spus că are de gând să meargă la New York, în pofida faptului că primarului Zohran Mamdani a amenințat că îl va aresta în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI).

CPI, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu, precum şi al fostului ministru israelian al Apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza în cadrul ofensivei israeliene lansate ca represalii pentru atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Citește și:

Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman

Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru serviciul militar. Scutirea de a face armata fusese instituită în 1947

Editor : A.M.G.