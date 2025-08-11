Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că o nouă ofensivă în Gaza se va finaliza „destul de repede”, în contextul în care Consiliul de Securitate al ONU se confruntă cu noi solicitări insistente pentru a pune capăt crizei umanitare din enclava palestiniană. Netanyahu, al cărui cabinet de securitate a aprobat, vineri, un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, a declarat că nu are altă opțiune decât să „ducă treaba la bun sfârșit” și să învingă Hamas pentru a elibera ostaticii răpiți din Israel, arată Reuters.

Violențele continuă cu aceeași intensitate

Orașul Gaza, cel mai populat centru al enclavei palestiniene, a fost ținta unor atacuri aeriene israeliene tot mai intense duminică seara, au declarat martori oculari citați de agențiile internaționale de presă. Cel puțin cinci persoane au fost ucise într-un restaurant din cartierul Sabra, au declarat oficialii din domeniul sănătății de la Spitalul Shifa.

Mass-media palestiniană a declarat că o rachetă a lovit un cort folosit de jurnaliști în apropierea spitalului, iar directorul Spitalului Shifa, Muhammad Abu Salamiyah, a precizat, pentru televiziunea Al Jazeera, că șapte persoane au fost ucise acolo. De asemenea, au fost raportate focuri lansate de tancuri în zonă.

Biroul de presă din Gaza, condus de Hamas, a declarat că cinci angajați ai Al Jazeera au murit în atac, printre care jurnaliștii Anas Al Sharif și Mohammed Qreiqeh și trei fotojurnaliști. Al cincilea bărbat era șofer și asistent.

Armata israeliană a declarat că l-a vizat și l-a ucis pe Al Sharif, despre care a afirmat că era șeful unei celule Hamas care se dădea drept jurnalist. Raportorul special al ONU, Irene Khan, a declarat luna trecută că aceste afirmații sunt nefondate.

Noua etapă a ofensivei în Gaza

Biroul lui Netanyahu a declarat, duminică seara, că premierul a discutat cu președintele american Donald Trump despre „planurile Israelului de a prelua controlul asupra bastioanelor Hamas rămase în Gaza”.

Mai devreme în aceeași zi, liderul israelian a declarat că noua ofensivă din Gaza are ca scop atacarea celor două bastioane rămase ale Hamas, ceea ce el a numit singura opțiune posibilă, din cauza refuzului grupării palestiniene de a depune armele. Hamas afirmă că nu va depune armele decât dacă va fi înființat un stat palestinian independent. Nu era clar când va începe ofensiva, care ar fi cea mai recentă dintre încercările succesive ale armatei israeliene de a elimina militanții din orașul Gaza.

„Termenul pe care l-am stabilit pentru acțiune este destul de scurt. În primul rând, vrem să permitem crearea unor zone sigure, astfel încât populația civilă din orașul Gaza să poată pleca”, a adăugat el.

Orașul, care înainte de războiul început în urmă cu doi ani avea un milion de locuitori, va fi strămutat în „zone sigure”, a spus el. Palestinienii spun că acestea nu i-au protejat în trecut de focul israelian.

Șeful armatei israeliene și-a exprimat opoziția față de ocuparea întregii Fâșii Gaza și a avertizat că extinderea ofensivei ar putea pune în pericol viața ostaticilor pe care Hamas îi ține încă în captivitate și ar putea atrage trupele IDF într-un război de gherilă prelungit și mortal. Netanyahu a replicat că scopul său nu este ocuparea Gazei. „Vrem o centură de securitate chiar lângă granița noastră, dar nu vrem să rămânem în Gaza. Nu acesta este scopul nostru”, a spus el.

Foametea persistă

Reprezentanții europeni la Națiunile Unite au declarat că în Gaza se instalează tot mai mult foametea, iar planul Israelului nu va face decât să înrăutățească situația.

„Extinderea operațiunilor militare nu va face decât să pună în pericol viața tuturor civililor din Gaza, inclusiv a ostaticiilor rămași, și va duce la noi suferințe inutile”, au declarat Danemarca, Franța, Grecia, Slovenia și Regatul Unit într-o declarație comună. „Aceasta este o criză provocată de om și, prin urmare, sunt necesare măsuri urgente pentru a opri foametea și pentru a trimite ajutoare în Gaza”, au afirmat acestea.

Malnutriția este răspândită în enclavă, din cauza a ceea ce agențiile internaționale de ajutor umanitar numesc un plan deliberat al Israelului de a restricționa ajutoarele. Israelul respinge această acuzație, dând vina pe Hamas pentru foametea dintre palestinieni și afirmând că s-au distribuit multe ajutoare.

Reprezentantul SUA la Consiliul de Securitate l-a apărat pe Netanhayu și a afirmat că Washingtonul se angajează să răspundă nevoilor umanitare, să elibereze ostaticii și să realizeze pacea.

Netanyahu a declarat că Israelul colaborează cu Washingtonul pentru a trimite ajutoare în Gaza, inclusiv pe cale terestră. După conversația cu Trump, biroul prim-ministrului a declarat că acesta i-a mulțumit președintelui „pentru sprijinul său neclintit față de Israel”.

În ultimele 24 de ore, alte cinci persoane, printre care doi copii, au murit din cauza malnutriției și a foametei în Gaza, a declarat Ministerul Sănătății din oraș, instituție controlată de Hamas, numărul deceselor din aceste cauze ajungând la 217.

Biroul de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a declarat că, până în prezent, au fost ucise încă 23 de persoane în urma parașutărilor de ajutoare la care au recurs țările, din cauza dificultăților de a transporta ajutoarele pe cale rutieră.

În ultimul caz de acest fel, o cutie cu ajutoare parașutată a ucis un băiat de 14 ani care aștepta mâncare împreună cu alți palestinieni, într-o tabără de corturi din centrul Gazei, potrivit medicilor și unei înregistrări video verificate de Reuters.

Editor : C.A.