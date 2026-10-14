Benjamin Netanyahu susține că Israelului „nu-i convine” să atace Iranul înainte de alegerile din țară: „Nu e bine”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că nu este de acord cu un atac preventiv împotriva Iranului înainte de alegerile din Israel din 27 octombrie, dar a avertizat totodată Teheranul și grupările sale aliate să nu lanseze un atac împotriva țării, relatează Reuters.

„Nu ne convine, nu e bine”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat postului de radio al armatei israeliene, când a fost întrebat despre posibilitatea unui atac preventiv și despre acuzațiile aduse de rivalii săi politici, potrivit cărora ar urmări o confruntare militară înaintea alegerilor.

„Chiar dacă Iranul ar lansa rachete asupra noastră, vor da vina pe mine”, a declarat Netanyahu, deși a repetat și avertismentele sale anterioare adresate Iranului, afirmând că Israelul va riposta cu fermitate în cazul unui atac.

El nu a dorit să ofere detalii cu privire la posibilitatea unui atac preventiv după alegeri sau la discuțiile sale recente cu Washingtonul pe tema Iranului.

Statele Unite și Iranul se află în război încă din 28 februarie, când cele două țări au atacat Iranul, iar Teheranul a ripostat cu propriile atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf. Israelul și Iranul nu au mai avut schimburi de focuri din luna iunie.

Întrebat dacă Israelul acordă sprijin Arabiei Saudite împotriva atacurilor grupării yemenite Houthi, aliniată Iranului, Netanyahu a răspuns: „Nu mă implic în astfel de chestiuni. Pot doar să vă spun că multe țări din Orientul Mijlociu apelează la noi, ca urmare a succesului nostru uriaș și a realizărilor noastre extraordinare”.

Arabia Saudită s-a confruntat în ultima săptămână cu o intensificare a atacurilor grupării Houthi, printre care și unul asupra aeroportului din Riad, sâmbătă, în urma căruia au murit 13 persoane.

Netanyahu a afirmat că și reprezentanții Iranului intenționau să lanseze atacuri împotriva Israelului înainte de alegeri.

Ministrul Apărării, Israel Katz, vorbind din zona de securitate autoproclamată pe care forțele israeliene o ocupă în sudul Libanului, a avertizat gruparea libaneză Hezbollah, susținută de Iran, să nu atace Israelul.

„Hezbollah va suferi o lovitură severă și va pierde teritorii suplimentare în sudul Libanului, în regiunile Nabatieh și Litani, care vor deveni parte a zonei de securitate permanente a Israelului. IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) sunt pregătite să pună în aplicare această manevră”, a declarat Katz.

Katz a afirmat că un milion de șiiți vor fi strămutați și că bastionul Hezbollahului din Beirut nu va fi cruțat.

Israelul a lansat în acest an atacuri aeriene și o invazie terestră în sudul Libanului, în paralel cu războiul din Iran, după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului ca răzbunare pentru atacurile împotriva Teheranului.

Sute de mii de persoane din comunitatea musulmană șiită din Liban, din care Hezbollah își trage sprijinul, au fost forțate să-și părăsească locuințele din cauza luptelor.

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Editor : A.M.G.