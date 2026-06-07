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Big Brother-ul de la Beijing vrea să identifice viitorii disidenți: folosește IA pentru a prezice cine se opune regimului

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President Trump Tavels to Beijing, China
Camere de supraveghere Foto: Profimedia (imagine cu caracter ilustrativ)

Într-o mișcare care transformă în realitate viziunile hollywoodiene din filmul „Minority Report”, o firmă chineză folosește inteligența artificială pentru a prezice cine se va opune Beijingului în viitor, scrie The Times care citează documente scurse pe internet ce conțin informații despre cum compania conectează IA și sistemele de control al internetului pentru a prezice cine ar putea deveni disident.

O scurgere masivă de documente de la două firme înființate de aparatul științific de stat chinez și utilizate ca parte a sistemului de gestionare a internetului „Marele Firewall” al țării a oferit o înțelegere fără precedent a modului în care acesta funcționează.

O analiză realizată de o unitate academică americană, Institutul de Securitate Națională de la Universitatea Vanderbilt, a descoperit că una dintre firme folosește IA pentru a analiza cantități uriașe de date care acoperă obiceiurile zilnice ale indivizilor, călătoriile, relațiile și istoricul de navigare.

Firma, cunoscută sub numele de Geedge Networks în limba engleză, pare să încerce să dezvolte un sistem de predicție a obiceiurilor viitoare.

„Scopul era de a construi profiluri comportamentale ale persoanelor considerate «periculoase» — nu doar pentru a înțelege ce au făcut deja oamenii, ci pentru a anticipa ce ar putea face în continuare și cu cine”, se arată în studiu.

Tehnologia ar fi o versiune și mai distopică a „progreselor” prevăzute de filmul din 2002 cu Tom Cruise, Minority Report, în care poliția identifică „infractori” pentru arestare înainte ca aceștia să fi comis efectiv o crimă.

„Motivul care determină acțiunea statului nu mai este ceva ce a făcut cetățeanul”, se arată în studiu. „Este ceva ce statul crede că cetățeanul va face.”

Puterea internetului de a genera date despre utilizatorii săi, și în special despre utilizatorii site-urilor de socializare, a fost deja exploatată pe scară largă în toate sistemele politice pentru a-i viza atât ca consumatori, cât și ca alegători. Cu toate acestea, așa cum au remarcat cercetătorii, este mult mai ușor să se analizeze ce au făcut oamenii, cum ar fi articolele pe care le-au cumpărat sau lucrurile pe care le-au spus, decât să se prevadă ce vor face. Acest lucru necesită fie „contribuții” umane uriașe, fie IA, a cărei superputere este aceea de a identifica tipare din baze de date de mari dimensiuni.

Acest lucru creează noi posibilități pentru sistemul chinez, care dispune de cele mai mari și mai complexe controale asupra internetului din lume și de un acces aproape total al guvernului, și care este hotărât să le folosească pe amândouă pentru a asigura versiunea Partidului Comunist asupra ordinii sociale.

„Supravegherea predictivă schimbă caracterul controlului autoritar”, se arată în studiu. „Aceste sisteme mută intervenția guvernului mai devreme în lanț. Ele identifică persoanele și rețelele care ar putea deveni o amenințare. Ele deduc intenția. Intervin înainte ca disidența să se organizeze suficient pentru a deveni vizibilă.”

Geedge este o companie privată, dar se crede că este una dintre numeroasele firme rezultate din cercetări supravegheate de Academia Chineză de Științe, organismul guvernamental aflat în vârful piramidei naționale a studiilor științifice. Astfel de firme pot vinde servicii înapoi agențiilor guvernamentale, în special Ministerului Securității de Stat, dar și clienților privați și, mai important, cu aprobarea Beijingului, guvernelor străine. Printre clienții Geedge se numără Myanmar, Pakistan, Etiopia și Kazahstan.

Anul trecut, cercetătorii de la Vanderbilt au descoperit o serie de fișiere aparținând atât Geedge, cât și unei firme similare, Golaxy. Golaxy este specializată în utilizarea datelor pentru a dezvolta personalități AI care pot fi folosite pentru a viza și, dacă este necesar, a manipula indivizi.

Geedge este specializată în controlul internetului, inclusiv în dezvoltarea unei versiuni private a „Marelui Firewall”. Utilizarea IA decurge din aceasta, se arată în raport.

„Analizând documentele Geedge, echipa noastră a găsit dovezi ale unei arhitecturi de monitorizare cuprinzătoare care agregă traficul digital, datele de localizare și conexiunile sociale într-un singur profil pentru fiecare cetățean”, se menționează în raport.

Studiul se înscrie în preocupările mai largi nu numai cu privire la controlul internetului și libertățile personale, ci și la lanțurile de aprovizionare globalizate care fac posibilă o astfel de activitate.

Geedge a fost împiedicată în dezvoltarea instrumentelor sale de IA de o penurie de cipuri de calculator de ultimă generație, cunoscute sub numele de unități de procesare grafică sau GPU-uri, fabricate în prezent doar de firme americane precum Nvidia și AMD.

Administrația Biden a impus restricții asupra vânzării acestor cipuri către China. Președintele Trump le-a relaxat în cele din urmă în contextul războaielor comerciale de anul trecut, dar vânzările unor modele cheie nu au fost reluate, ceea ce observatorii consideră a fi o încercare a președintelui Xi de a se asigura că China își dezvoltă propriile produse și nu mai depinde de tehnologia americană.

Funcționari americani anonimi citați de The New York Times au estimat că Geedge dispune de suficiente GPU-uri de ultimă generație pentru produsele sale actuale, dar nu și pentru a-și transforma modelul de IA „predictiv” în realitate.

Între timp, un alt articol al New York Times a documentat eforturile depuse timp de șase ani de armata chineză pentru a pune mâna pe cipuri Nvidia de ultimă generație, în ciuda restricțiilor.

Unul dintre principalele obiective ale Partidului Comunist în ultimele decenii a fost dezvoltarea unor metode mai sofisticate de „ghidare” a opiniei publice, în parte pentru a preveni izbucnirea bruscă a mișcărilor de protest, precum demonstrațiile din Piața Tiananmen din 1989. Acestea au fost reprimate cu forță extremă în noaptea de 3-4 iunie, acum 37 de ani.

De atunci, au fost pronunțate pedepse cu închisoarea scurte, dar repetate, pentru activism neautorizat, chiar și în privința unor chestiuni care nu constituiau în mod evident o amenințare la adresa controlului partidului, precum drepturile muncitorilor sau hărțuirea sexuală. Astfel de pedepse stabilesc principiul că orice activitate socială și politică trebuie desfășurată prin canalele oficiale.

De asemenea, vasta rețea de centre de detenție din Xinjiang, despre care autoritățile afirmă că sunt destinate „educației și formării”, reprezintă o încercare de a se asigura în mod proactiv că sensibilitățile religioase ale populației uigure din China nu devin un motiv de opoziție față de stat.

Editor : B.E.

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