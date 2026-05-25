„Bijuteria de pe coasta Californiei”, devastată de un incendiu uriaș declanșat de un marinar naufragiat. Cum a luat foc insula

Într-un incident care sună mai degrabă ca un scenariu de film decât o întâmplare reală, un incendiu de proporții s-a declanșat pe o insulă din California după ce un marinar naufragiat a lansat rachete de semnalizare pentru a cere ajutor, ceea ce ar fi aprins apoi vegetația uscată. Bărbatul a fost salvat, însă flăcările au distrus cel puțin o treime din suprafața totală a insulei și amenință mai multe specii de animale și plante foarte rare, inclusiv câteva care nu se mai găsesc în niciun alt loc de pe Pământ, potrivit USA Today.

Incendiul a pornit pe data de 15 mai pe insula Santa Rosa și continua să se extindă chiar și după o săptămână. O suprafață de cel puțin 70 de kilometri pătrați a fost distrusă de flăcări, insula având doar 215 kilometri pătrați.

Marinarul de 67 de ani a naufragiat cu barca sa cu pânze pe coasta stâncoasă a insulei. El a lansat rachete de semnalizare pentru a indica faptul că are nevoie de ajutor, însă acestea ar fi declanșat incendiul, potrivit Pazei de Coastă a Statelor Unite.

Cauza producerii incendiului nu a fost stabilită oficial, autoritățile spunând doar că incendiul a fost „provocat de om” și că investigația continuă. Acesta este cel mai mare incendiu de vegetație produs anul acesta în California, potrivit The Guardian.

Două persoane aflate în alte bărci, care au trecut prin apropiere de Santa Rosa, au anunțat autoritățile despre barca naufragiată, iar bărbatul de 67 de ani a fost salvat cu elicopterul. El nu era rănit.

În același timp, incendiul continua să se extindă, distrugând mai multe clădiri istorice și ducând la evacuarea a 11 angajați ai Serviciului Parcurilor Naționale aflați pe insulă.

Flăcările amenință și una dintre cele mai rare specii de pin din lume, Pinus torreyana, care se găsește în doar două locuri: pe insula Santa Rosa și pe coasta comitatului San Diego.

Insulele Canalului (California), din care face parte și Santa Rosa, sunt recunoscute pentru flora și fauna sălbatică specifică acestor locuri, cu aproximativ 145 de specii care se găsesc doar în acest arhipelag, ceea ce a dus și la porecla de „insulele Galapagos ale Americii de Nord”.

Pinul Torrey, în special, este considerat în pericol critic de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), ceea ce înseamnă că există un risc foarte mare ca această plantă să dispară în sălbăticie.

Arborii, care sunt mai lați și au, de multe ori, ramuri răsucite, spre deosebire de speciile de pin tradiționale, au făcut parte din ecosistemul insulei de mii de ani, scrie New York Times.

„Suntem absolut îngrijorați”, a spus Mike Theune, un oficial din echipa de pompieri care a fost trimisă să stingă incendiul de pe insulă. Arborii sunt „extrem de rari, considerați poate cei mai rari pini din lume, și cresc în mod natural doar în aceste două locuri.”

„Este una dintre bijuteriile de pe coasta Californiei”, a spus și Michael Cohen, președintele Consiliului Consultativ Național al Sanctuarului Marin al Insulelor Canalului, vorbind despre insula Santa Rosa, pentru LA Times. „Arată ca acum 100 de ani – este neatinsă.”

Vulpile insulare (Urocyon littoralis) se găsesc și ele doar în acest arhipelag, inclusiv pe Santa Rosa, unde trăiesc și alte animale foarte rare, precum sconcsul pătat și mai multe specii de păsări.

Acesta este primul incendiu de vegetație major produs pe Santa Rosa de când insula a intrat în administrația Serviciului Parcurilor Naționale, în anii ‘80.

