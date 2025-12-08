Live TV

Bilanţ tragic în Indonezia: 950 de morţi şi 5.000 de răniţi după inundaţii şi alunecări de teren

Data publicării:
inundatii indonezia
Foto: Profimedia Images

Bilanţul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a crescut, ajungând la 950 de morţi şi 5.000 de răniţi, a anunţat luni Agenţia indoneziană pentru gestionarea dezastrelor (BNPB).

Catastrofa care a afectat trei provincii din Sumatra, distrugând numeroase locuinţe, căi de comunicaţie şi infrastructuri publice, a lăsat în urmă şi 274 de persoane încă date dispărute, a precizat AFP preluată de Agerpres.

În total, peste 1.800 de persoane şi-au pierdut viaţa în Indonezia, Sri Lanka, Malaezia, Thailanda şi Vietnam, în urma unei serii de furtuni tropicale şi de ploi musonice care au provocat alunecări de teren şi viituri.

Costul reconstrucţiei în cele trei provincii din Sumatra ar putea ajunge la 51,82 trilioane de rupii (3,1 miliarde de dolari), a indicat duminică seara Suharyanto, directorul agenţiei BNPB, care, la fel ca mulţi indonezieni, poartă un singur nume.

Aflată în extremitatea vestică a insulei Sumatra, provincia Aceh, devastată de tsunami-ul ucigaş din 2004, este regiunea cea mai grav afectată, cu 386 de decese şi sute de mii de persoane strămutate.

„Provincia duce lipsă de toate, mai ales de personal medical. Nu avem destui medici”, a declarat guvernatorul din Aceh, Muzakir Manaf, duminică seara jurnaliştilor.

„Medicamentele sunt importante. Produsele de primă necesitate la fel”, a adăugat el.

O mare parte a Asiei se află în prezent în plin sezon musonic, esenţial în special pentru cultivarea orezului, dar adesea la originea inundaţiilor.

Potrivit experţilor, schimbările climatice generează episoade de ploi mai intense, deoarece o atmosferă mai caldă conţine mai multă umiditate, iar temperaturile mai ridicate ale oceanelor pot amplifica furtunile.

În Indonezia, ecologişti, specialişti şi chiar reprezentanţi ai guvernului au subliniat rolul defrişărilor în producerea viiturilor şi a alunecărilor de teren din Sumatra.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
2025-12-07-3981
3
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inundatii - indonezia
Dezastru în Indonezia: peste 750 de morți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren. „Risc grav de penurie alimentară”
oameni evacuati in indonezia unde sunt inundatii
Indonezia, lovită de ciclonul Senyar. Numărul deceselor provocate de inundații a ajuns la 303. Peste 80.000 de oameni au fost evacuați
semeru-vulcan-profimedia7
Alertă după erupția vulcanului Semeru, pe insula Java: 1.000 de oameni evacuați. Particule de lavă la 13 kilometri distanță de crater
Urmările unei alunecări de teren care a îngropat o parte dintr-un oraș
Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute
Suharto, Indonesia
Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional”
Recomandările redacţiei
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al...
Dominic Fritz.
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora...
alunecari
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de...
Ultimele știri
883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Zile libere legale rămase în 2025. Cum se compensează munca prestată în aceste zile
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...