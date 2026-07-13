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Bilanțul celor două cutremure din 24 iunie din Venezuela se apropie de 4.500 de morți

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soldați în Venezuela lângă o clădire prăbușită în timpul cutremurelor din 24 iunie 2026
Foto: Profimedia Images
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Bilanţul dublului seism care a lovit pe 24 iunie Venezuela a fost revizuit în creştere şi se ridică la aproximativ 4.500 de morţi, potrivit cifrelor oficiale publicate duminică, transmite AFP. Guvernul venezuelean raportează în prezent 4.490 de morţi şi în continuare 16.740 de răniţi.

Bilanţul precedent, de sâmbătă, era de 4.333 de morţi, scrie Agerpres.

Autorităţile nu menţionează numărul persoanelor dispărute pe care ONU îl evaluase la aproximativ 50.000 la două zile după dramă.

Cu magnitudini de 7,2 şi 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde şi au afectat în principal capitala Caracas şi statul vecin La Guaira, unde tabere improvizate adăpostesc refugiaţi pe stadioane, în pieţe publice şi pe trotuare.

Peste 19.000 de sinistraţi trăiesc în aceste tabere, potrivit preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez.

Salvatori venezueleni şi străini continuă să încerce să extragă trupurile îngropate sub dărâmături. Conform guvernului, peste 850 de clădiri au fost afectate, iar 190 s-au prăbuşit complet.

Ajutorul internaţional continuă să ajungă în Venezuela: o încărcătură provenind din Rusia, cu alimente şi provizii pentru victime, a sosit în special duminică, a declarat ministrul de externe Yvan Gil pe contul său de Telegram.

La rândul său, ambasada Statelor Unite la Caracas a anunţat că a livrat 100.000 de kituri de asistenţă în zonele afectate. 

Editor : B.E.

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