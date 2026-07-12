Bilanţul cutremurelor din Venezuela continuă să crească: 4.333 de morţi şi peste 16.700 de răniţi

Bilanţul victimelor celor două cutremure care au lovit Venezuela a ajuns la 4.333 de morţi şi 16.740 de răniţi, potrivit autorităţilor de la Caracas. Operaţiunile de căutare continuă în zonele afectate, în timp ce aproximativ 17.000 de persoane au rămas fără locuinţe, relatează Reuters.

315 dintre victime nu au fost încă identificate, a declarat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez.

Numărul oficial al răniţilor a rămas neschimbat la 16.740, în timp ce 6.462 de persoane au fost salvate şi aproximativ 17.000 au rămas fără adăpost.

Rodriguez a mai spus că preşedinta interimară Delcy Rodriguez va aloca săptămâna viitoare primele 200 de locuinţe persoanelor afectate, dar nu a oferit alte detalii.

Jorge Rodriguez a precizat că ‌856 ⁠de clădiri au fost afectate, dintre care 190 s-au prăbuşit complet sau au suferit avarii structurale.

Conform estimărilor preliminare ale guvernului, sunt necesare 25.000 de locuinţe. Autorităţile au identificat deja aproximativ 40 de terenuri, cu o suprafaţă totală de circa 584.000 de metri pătraţi, pentru proiecte de locuinţe în Osma şi Chuspa.

Rodriguez a declarat că operaţiunile de căutare continuă, adăugând: „Atâta timp cât există viaţă, există speranţă. Mai avem încă unul sau două locuri unde situaţia rămâne incertă, locuri active unde căutăm supravieţuitori.”

Editor : Ș.A.