Numărul victimelor dublului cutremur devastator din Venezuela a depăşit sâmbătă pragul de 1.400, în timp ce echipele de salvare străine soseau în număr mare în ţară, iar autorităţile continuau căutarea supravieţuitorilor în zonele de coastă cele mai grav afectate, relatează Reuters.

Salvatorii continuă căutările printre dărâmături după cutremurele din Venezuela. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Bilanţul actualizat a fost anunţat în timp ce echipele de salvare s-au răspândit în La Guaira şi în anumite zone din Caracas, unde familiile şi voluntarii au petrecut zile întregi scoţând supravieţuitori şi cadavre din dărâmături, plângându-se adesea de lipsa echipamentelor grele şi de prezenţa redusă a autorităţilor.

Oficialii au declarat că au sosit peste 1.600 de salvatori străini şi că alte echipe sunt pe drum, contribuind la o reacţie internaţională tot mai amplă la cele două cutremure care au lovit miercuri şi au declanşat sute de replici.

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În La Guaira, un stat de coastă foarte apreciat de iubitorii de plajă, locuitorii au declarat că intervenţia în urma dezastrului a fost inegală, unele persoane săpând cu mâinile printre ruinele clădirilor prăbuşite în căutarea rudelor dispărute.

Jorge Rodriguez, un important parlamentar, a declarat la televiziunea de stat că numărul victimelor a ajuns la 1.430. El a precizat că mii de persoane au fost rănite, familiile au fost evacuate în adăposturi, iar ajutoarele sunt distribuite în zonele afectate de dezastru, în special în La Guaira.

El a mai spus că autorităţile continuă să monitorizeze replici frecvente, subliniind intensitatea celor două cutremure şi dificultăţile cu care se confruntă echipele de salvare care lucrează în condiţii instabile.

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Autorităţile au continuat să restricţioneze accesul în La Guaira şi au menţinut controalele pe drumul principal dinspre Caracas, afirmând că traficul încetinea deplasarea vehiculelor de urgenţă. Civilii care nu făceau parte din echipele oficiale de salvare aveau nevoie de documente de acreditare pentru a trece de punctele de control.

Alimentarea cu energie electrică în întreaga regiune era restabilită treptat. Reţeaua electrică a Venezuelei, grav afectată de ani de subinvestiţii şi sancţiuni economice, se confruntă în mod regulat cu probleme, ceea ce duce la întreruperi zilnice de curent care durează câteva ore în unele regiuni.

55.000 de persoane dispărute

Deşi guvernul a declarat că sute de persoane sunt dispărute sau blocate, peste 55.000 de persoane figurează ca dispărute pe un site web promovat de opoziţia din ţară.

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Serviciul Geologic al Statelor Unite a estimat că ar putea exista peste 10.000 de decese cauzate de cutremurele cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5.

Dezastrul ar putea avea consecinţe pentru Rodriguez, care a încercat să se prezinte ca un agent al schimbării, chiar dacă a ocupat funcţia de vicepreşedintă alături de Nicolas Maduro, care a fost destituit şi arestat de SUA în ianuarie.

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Papa Leon, vorbind sâmbătă la Roma, s-a rugat pentru victime, familiile acestora şi cei implicaţi în operaţiunile de ajutorare, şi a spus că speră ca solidaritatea globală cu Venezuela să dăinuie. Statele Unite au trimis ajutoare în Venezuela în urma cutremurelor. Un înalt oficial al administraţiei americane a declarat sâmbătă că se aşteaptă ca în următoarea zi sau cam aşa ceva să fie anunţat un pachet de finanţare de nouă cifre, pe lângă cei 150 de milioane de dolari care au fost deja alocaţi de administraţia Trump.

Un oficial al Casei Albe a declarat, de asemenea, pentru Reuters că noua iniţiativă a liderului opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care a părăsit Venezuela la sfârşitul anului trecut, de a solicita ajutorul SUA pentru a se întoarce acasă, îi frustrează pe înalţii oficiali de la Washington, care au afirmat că este prea devreme după dezastru.

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Editor : C.A.