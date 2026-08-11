Cel puțin 224 de persoane au murit, iar în țară a fost declarată starea de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. Este probabil ca numărul victimelor să crească, existând temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite.

Peste 220 de morți în urma cutremurului

ACTUALIZARE 15.41: Autoritățile locale din Columbia raportează că cel puțin 224 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului, conform Sky News.

Această cifră a crescut față de cele 169 de victime raportate anterior de organizația columbiană Asocapitales. În informarea sa, organizația a precizat că există, de asemenea, 668 de răniți și că au fost semnalate 165 de clădiri prăbușite.

Numărul victimelor crește

ACTUALIZARE 10.54: Numărul victimelor se ridică acum la cel puțin 164, iar mai multe persoane au fost rănite, conform Sky News. În Pereira, capitala departamentului Risaralda, grav afectat de cutremur, autoritățile au raportat 66 de morți. În Choco, unde s-a situat epicentrul, au murit alte 13 persoane, potrivit guvernatorului local.

În Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia, cu o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori, au murit cel puțin 85 de persoane.

MAE: Niciun român nu a fost afectat de cutremur

ACTUALIZARE 10.48: Până la acest moment, niciun român nu este afectat de cutremurul din Columbia, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

„Până în prezent, autoritățile locale nu au notificat Ambasada României la Bogota cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistență consulară cu privire la acest incident”.

Mărturia unei românce

ACTUALIZARE 09.28: Printre oamenii care au trecut prin cutremurul din Columbia se află și o româncă, care a mărturisit că este primul seism atât de puternic pe care l-a trăit și că i s-a părut că a durat extrem de mult. Detalii aici.

Știrea inițială: Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 s-a produs la ora 12:34 GMT (15.34, ora României) la o adâncime de 103 km în provincia Choco, a anunțat serviciul geologic al țării. Acesta a fost resimțit pe o suprafață imensă, care se întinde pe sute de kilometri în vestul Columbiei, relatează BBC.

Multe dintre decese s-au înregistrat în orașul Pereira, situat în regiunea columbiană producătoare de cafea, iar orașele din împrejurimi și regiunea Valle del Cauca au fost, de asemenea, grav afectate.

Epicentrul cutremurului s-a situat în apropierea San Jose del Palmar, din provincia Choco, însă primarul local, Leon Fabio Marin Moncada, a declarat că, în mod miraculos, nu s-au înregistrat victime sau răniți – în ciuda faptului că drumurile de acces au fost avariate.

Peste 570 de persoane au fost rănite în urma cutremurelor.

La aproximativ 55 km de epicentrul cutremurului, orașul Pereira a suferit unele dintre cele mai grave pagube. Imaginile video verificate de BBC arată prăbușirea a cel puțin unei clădiri în Plaza Bolivar, piața principală a orașului, cu resturi și praf împrăștiate pe întreaga suprafață a spațiului deschis unde se adunaseră numeroase persoane.

Autoritățile locale au raportat cel puțin 40 de morți în zona metropolitană a orașului, precum și 65 de clădiri prăbușite. Se presupune că în 15 dintre acestea sunt persoane blocate. În anumite zone ale orașului este în vigoare o restricție de circulație până marți, la ora 05:00, ora locală.

Treizeci și două de clădiri s-au prăbușit în Cali, oraș situat la aproximativ 160 km sud de Pereira și la aproximativ 200 km de epicentru.

Dan Cutler, în vârstă de 29 de ani, este din Londra, dar se află în Columbia de aproximativ două luni, în cadrul unei călătorii mai lungi pe care o face împreună cu partenera sa, și se află în prezent în Cali.

Trezit de cutremur, el a declarat pentru BBC: „Nu am mai trăit niciodată așa ceva”.

„Am ieșit în fugă afară, în pijamale. Hotelul nu prezintă daune structurale majore, dar pereții au fisuri superficiale, iar vopseaua și tencuiala s-au desprins”, a afirmat el.

Au fost semnalate, de asemenea, decese în Manizales, Quibdo, Medellin, precum și în regiunile Choco și Valle del Cauca.

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața în Manizales.

Într-un interviu acordat BBC World Service, Angelica Avila a declarat că era cazată la un hotel din Manizales. Ea a spus că, în momentul în care s-a produs cutremurul, au apărut crăpături în pereți.

„Toată lumea țipa... Am văzut praf ieșind din clădirile vecine, iar cărămizile cădeau din pereți”, a spus ea.

Jurnalistul și meteorologul Luis Felipe Molina, din Manizales, se afla acasă când a avut loc cutremurul – la aproximativ 150 km de epicentru.

El a explicat că, din cauza cutremurelor anterioare, orașul are „norme de construcție antisismice foarte stricte” – astfel încât clădirea în care se afla a reușit să reziste la impact.

„Am 450 de cărți și doar câteva au mai rămas pe rafturi. Se auzeau zgomotul sticlei spărgându-se și țipetele oamenilor”, a declarat el pentru BBC Mundo. „A fost o experiență îngrozitoare și terifiantă”.

Autoritatea aeronautică a țării a semnalat pagube la mai multe aeroporturi regionale, printre care cele din Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago și Buenaventura.

În capitală, Bogota, copacii și semafoarele s-au zguduit violent, existând rapoarte privind fisuri în clădiri, dar până în prezent nu s-au înregistrat pagube grave la infrastructura orașului.

Cutremurul a fost resimțit chiar și în țările vecine, precum Venezuela, Ecuador și Panama. Acest seism survine la mai puțin de două luni după ce două cutremure gemene au devastat nordul Venezuelei, provocând moartea a peste 6.300 de persoane.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a declarat stare de dezastru național, acordându-și astfel competențe speciale pentru a face față situației de urgență, inclusiv pentru realocarea fondurilor bugetare.

Deși a preluat funcția abia vineri, noul președinte se confruntă deja cu un eveniment care ar putea să-i marcheze mandatul. Acesta a confirmat că peste 1.500 de locuințe au fost avariate. Pe măsură ce amploarea pagubelor a început să devină evidentă, liderii mondiali s-au mobilizat pentru a oferi sprijin.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „urmărește cu atenție” cutremurul și că este „gata să ofere sprijin”, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că satelitul Copernicus al UE este utilizat în cadrul operațiunii de salvare.

Președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, a transmis un mesaj de solidaritate poporului columbian și a oferit personal și echipamente pentru eforturile de salvare.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, se estimează că 1,5 milioane de persoane au simțit cutremurul. Acesta a precizat că cutremurele de adâncime, precum cel care a avut loc luni, sunt de obicei mai puțin periculoase decât cutremurele care se produc mai aproape de suprafața Pământului.

Însă acestea pot elibera energie într-un mod care poate provoca daune clădirilor, cu replici mai puține, dar potențial mai puternice.

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Editor : A.M.G.