Bilanțul cutremurului din Japonia ajunge la 17 morți. Zeci de mii de locuințe sunt încă fără energie electrică

Cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marţi sud-vestul Japoniei, potrivit unui nou bilanţ anunţat joi de autorităţile locale, conform AFP.

Biroul pentru gestionarea dezastrelor din prefectura Kumamoto a anunţat, de asemenea, că şase persoane nu prezintă semne vitale, iar alte cinci sunt în stare critică, notează News.ro.

Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 20 de kilometri sud de oraşul Kumamoto, cel mai mare oraş din centrul insulei Kyushu, cu o populaţie de aproximativ 700.000 de locuitori.

Autorităţile au avertizat locuitorii din zonele în care s-au resimţit cele mai puternice mişcări să fie în alertă pentru alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum şi pentru riscul de alunecări de teren.

Zeci de mii de locuinţe sunt încă fără curent electric, iar unele spitale sunt supraaglomerate.

Editor : B.E.