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Video Bilanțul dezastrului din Nepal continuă să crească: peste 460 de morți. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Toți s-au dus”

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Un bărbat trece pe lângă o casă afectată de inundațiile fulgerătoare devastatoare din Devighat, Nuwakot, Nepal, pe 27 august 2026. Foto: Profimedia
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Un lac format în urma unei alunecări de teren la granița dintre Nepal și China a început să se reverse vineri, punând în pericol zonele devastate de o viitură survenită acum două zile și forțând întreruperea temporară a operațiunilor de salvare, au declarat autoritățile de ambele părți, relatează Reuters.

Locuitorii din districtul Rasuwa din Nepal, situat la granița cu Tibetul chinez, au fost văzuți urcând în grabă pe versanții dealurilor pentru a scăpa de o eventuală creștere a nivelului râului, potrivit unui martor al agenției Reuters.

Riscul de revărsare a barajului lacului a determinat toate echipele și vehiculele de salvare chineze să se retragă și să rămână în așteptare într-o zonă sigură, a anunțat vineri postul public de televiziune CCTV. Autoritățile din Nepal au suspendat operațiunile de salvare pentru următoarele 90 de minute, a declarat un ofițer al armatei.

Numărul victimelor confirmate în urma prăbușirii ghețarului din regiune, care a avut loc miercuri, a ajuns la 469 în Nepal, iar aproape 1.000 de persoane sunt date dispărute atât acolo, cât și în Tibet. În urma prăbușirii, un torent uriaș de roci, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin rețeaua de râuri din munții Himalaya.

Inundația a măturat sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este foarte apreciat de iubitorii de drumeții și de pelerini. Dintre persoanele dispărute, cel puțin 540 sunt străini.

În urma acestuia, resturile au format un lac de baraj care amenința cu noi inundații comunitățile devastate din aval.

Joi, China a mobilizat o echipă de ingineri formată din opt membri pentru a efectua măsurători aeriene și modelarea 3D a lacului. Până vineri, volumul de apă din lac depășise 2,5 milioane de metri cubi, în creștere față de estimarea de 1,5-2 milioane de metri cubi înregistrată de echipa de ingineri cu o zi în urmă.

În aval, în Nepal, autoritățile au primit un avertisment conform căruia lacul glaciar a ieșit din matcă, a declarat Narendra Pariyar, cel mai înalt funcționar din districtul Rasuwa, grav afectat de dezastru.

„Putem observa că nivelul apei din râu crește”, a spus el, adăugând că nu se știe cu exactitate la ce nivel se află apa în acest moment.

Anterior, echipele de salvare din Nepal au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către mii de persoane izolate în orașe și văi, în timp ce serviciile de urgență – unele dintre ele folosind câini de căutare – au recuperat zeci de cadavre care fuseseră măturate în câmpie.

Dibga Tamang a fost printre ultimele persoane salvate joi din orașul Rasuwa, grav afectat de dezastru, fiind transportat cu elicopterul, împreună cu alte trei persoane, la o tabără militară din Nuwakot.

„Toți ai noștri s-au dus. Au murit”, a spus Tamang. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Totul și toți s-au dus. S-a terminat”.

Deși ofertele de ajutor curg în valuri, Nepalul a declarat că nu are nevoie de ajutor din partea altor țări în cadrul misiunilor de căutare și salvare.

„Oferta de ajutor este firească. Agențiile noastre de securitate desfășoară operațiunea de căutare și salvare. Deocamdată nu avem nevoie de un astfel de ajutor”, a declarat vineri Lok Bahadur Chhetri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

O echipă sud-coreeană de intervenție rapidă se află deja la Kathmandu, dar nu a fost mobilizată deoarece guvernul nepalez nu are încă un plan pentru a accepta ajutorul străin, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Seul.

Până joi seara, echipele de salvare chineze nu ajunseseră încă în zona cea mai grav afectată de pe partea chineză a frontierei, punctul de trecere a frontierei Gyirong, potrivit informațiilor difuzate de mass-media de stat, în timp ce echipele se străduiau să îndepărteze resturile de pe drumul principal de acces care duce spre acea zonă.

Imagini dramatice difuzate miercuri au arătat cum șuvoaie uriașe de apă noroioasă și resturi au distrus clădirile din zona punctului de trecere a frontierei în câteva secunde și au înghițit oamenii care încercau să fugă.

Numărul persoanelor dispărute în ținutul Gyirong din Tibet se ridică la 558, a anunțat joi postul public de televiziune chinez CCTV, dintre care 260 sunt cetățeni străini. Până în prezent, doar trei persoane au fost confirmate decedate pe teritoriul chinez.

Premierul Chinei, Li Qiang, al doilea oficial în ierarhia țării, a sosit joi după-amiază la locul dezastrului din Gyirong, a informat agenția de știri de stat Xinhua. Vizita a sugerat că Beijingul tratează dezastrul ca pe o chestiune de cea mai înaltă prioritate națională.

În întreaga lume, rudele persoanelor dispărute așteptau cu nerăbdare vești despre locul în care se aflau acestea.

Sneha Sudhir a fost una dintre cele 10 femei ai căror soți plecaseră din Nepal într-o drumeție spre Muntele Kailash din Tibet, când regiunea a fost lovită de un dezastru. Bărbații, toți din nordul Virginiei, se numără printre zecile de americani dispăruți.

„Unde ⁠sunt?”, a spus Sudhir, cu lacrimi în ochi, joi, de la domiciliul ei din Chantilly, Virginia.

Sudhir a spus că femeile se susțineau reciproc și luau legătura cu oficiali, politicieni, precum și cu prietenii și familiile lor din Statele Unite și India, în speranța de a primi vești.

„Toată lumea plânge pe rând, își șterge lacrimile și se întoarce la treabă”, a spus ea.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au oferit sprijin Nepalului. 

„Nimeni nu a mai văzut vreodată ceva asemănător, în care clădiri foarte solide, puternice și bine construite au fost distruse de parcă ar fi fost scobitori. Este un lucru îngrozitor. Trimitem ajutoare și am discutat cu conducerea, asigurându-i că vor primi tot ce au nevoie”.

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Editor : A.M.G.

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