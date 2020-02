Bilanțul epidemiei de coronavirus crește alarmant: peste 1.100 de morți

94 de persoane au murit, marți, în urma epidemiei de coronavirtus, potrivit Autorității Sanitare din provincia chineză Hubei. Astfel, bilanțul deceselor din China continentală a ajuns la 1.105, iar umărul total de cazuri de decese la nivel mondial se ridică la 1.107, dat fiind că s-au înregistrat două cazuri de decese în afara Chinei continentale, unul în Filipine şi unul în Hong Kong.

Autorităţile din provincia Hubei au anunţat că au înregistrat 1.638 de noi cazuri de infecţie marţi, ceea ce înseamnă că numărul total de infecţii din această provincie se ridică acum la 33.366 de cazuri, potrivit Mediafax.

Astfel, în total, numărul de cazuri confirmate de îmbolnăviri la nivel mondial se ridică la 44.138 în acest moment, majoritatea acestora înregistrându-se în China.

OMS a dat un nume oficial coronavirusului

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19.

Denumirea vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS.

Coronavirusul a apărut în centrul Chinei în decembrie 2019, în oraşul Wuhan, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori. Experţii spun că noul virusul este mai puţin fatal decât SARS, dar are un potenţial mai mare de răspândire.