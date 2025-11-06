Live TV

Video Bilanțul taifunului Kalmaegi în Filipine: 114 morți și 127 de oameni dați dispăruți. Furtuna se îndreaptă spre Vietnam

Data publicării:
taifunul Kalmaegi-filipine-masini
Vehicule avariate după inundații puternice provocate de taifunul Kalmaegi în Filipine. Foto: Profimedia

Numărul victimelor în Filipine cauzate de taifunul Kalmaegi a crescut la 114, iar alte 127 de persoane sunt încă date dispărute, a anunțat joi agenția pentru dezastre, în timp ce furtuna care a devastat regiunile centrale ale țării și-a recăpătat puterea în timp ce se îndrepta spre Vietnam, relatează Reuters.

În provincia Gia Lai din Vietnam, se preconiza că aproximativ 350.000 de persoane vor fi evacuate până la mijlocul zilei, autoritățile avertizând asupra ploilor abundente și vânturilor puternice care ar putea provoca inundații în zonele joase și perturba activitatea agricolă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În provincia Cebu, cea mai grav afectată din Filipine, amploarea distrugerilor a devenit mai clară pe măsură ce apele inundate s-au retras, dezvăluind case distruse, vehicule răsturnate și străzi acoperite de moloz.

Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în Filipine înainte de sosirea taifunului Kalmaegi, marți. Unii s-au întors și și-au găsit casele distruse, în timp ce alții au început dificila operațiune de curățare, îndepărtând noroiul din case și de pe străzi.

„Provocarea actuală este îndepărtarea resturilor... Acestea trebuie îndepărtate imediat, nu numai pentru a identifica persoanele dispărute care ar putea fi printre resturi sau ar fi ajuns în zone sigure, ci și pentru a permite continuarea operațiunilor de salvare”, a declarat Raffy Alejandro, un înalt oficial al apărării civile, pentru postul de radio DZBB.

Chiar dacă taifunul Kalmaegi, denumit local Tino, a ieșit din zona de monitorizare a Filipinelor, meteorologii urmăreau o furtună care se forma la est de Mindanao și care ar putea să se transforme într-un taifun, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la potențialele efecte la începutul săptămânii viitoare.

Dezastrul provocat de Kalmaegi, cea de-a 20-a furtună care a lovit Filipinele în acest an, survine la puțin peste o lună după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul provinciei Cebu, ucigând zeci de persoane și lăsând mii fără adăpost.

Pe măsură ce Kalmaegi se deplasa peste Marea Chinei de Sud înainte de a ajunge în Vietnam, acesta își recăpăta puterea. Se prevede că va afecta mai multe provincii centrale, inclusiv zone importante de cultivare a cafelei, unde sezonul de recoltare este în plină desfășurare.

Autoritățile au mobilizat mii de soldați pentru a ajuta la eventualele evacuări, operațiuni de salvare și eforturi de recuperare.

Autoritățile aviatice din Vietnam au declarat că operațiunile de la opt aeroporturi, inclusiv aeroportul internațional din Da Nang, vor fi probabil afectate. Companiile aeriene și autoritățile locale au fost îndemnate să monitorizeze îndeaproape evoluția furtunii pentru a asigura siguranța pasagerilor.

Citește și:

Taifun devastator în Vietnam: 7 morți și 34 de răniți. Uraganul a distrus mii de clădiri, printre care zeci de școli și opt spitale

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la 10.600 km de România: ”Lovea cabana”
Digi Sport
FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la 10.600 km de România: ”Lovea cabana”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
calin georgescu face declaratii
Ce a spus Călin Georgescu despre rețeaua de influență care s-a lăudat...
mocanu
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Guvernul confirmă că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul...
Ultimele știri
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%
17 sud-africani ademeniți în războiul din Ucraina au cerut ajutor pentru a se întoarce acasă. Ramaphosa a cerut o anchetă
Concedieri la OMV Petrom. Grupul vrea să facă economii de 150 de milioane de euro. Câți angajați vor fi dați afară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
filipine-taifun
Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare”
emblema mae pe o usa de sticla
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Vietnam
Filipine furtuna tropicala Trami
Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele
profimedia-1041985410
Un nou cutremur a zguduit arhipelagul Filipinelor
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația numerologică a lunii noiembrie 2025. O lună a noilor începuturi. La ce trebuie să ne așteptăm
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali: „Acum am aflat și eu”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Care este rolul marcajelor rezonatoare? Mulţi şoferi nu ţin cont de ele
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”