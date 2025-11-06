Numărul victimelor în Filipine cauzate de taifunul Kalmaegi a crescut la 114, iar alte 127 de persoane sunt încă date dispărute, a anunțat joi agenția pentru dezastre, în timp ce furtuna care a devastat regiunile centrale ale țării și-a recăpătat puterea în timp ce se îndrepta spre Vietnam, relatează Reuters.

În provincia Gia Lai din Vietnam, se preconiza că aproximativ 350.000 de persoane vor fi evacuate până la mijlocul zilei, autoritățile avertizând asupra ploilor abundente și vânturilor puternice care ar putea provoca inundații în zonele joase și perturba activitatea agricolă.

În provincia Cebu, cea mai grav afectată din Filipine, amploarea distrugerilor a devenit mai clară pe măsură ce apele inundate s-au retras, dezvăluind case distruse, vehicule răsturnate și străzi acoperite de moloz.

Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în Filipine înainte de sosirea taifunului Kalmaegi, marți. Unii s-au întors și și-au găsit casele distruse, în timp ce alții au început dificila operațiune de curățare, îndepărtând noroiul din case și de pe străzi.

„Provocarea actuală este îndepărtarea resturilor... Acestea trebuie îndepărtate imediat, nu numai pentru a identifica persoanele dispărute care ar putea fi printre resturi sau ar fi ajuns în zone sigure, ci și pentru a permite continuarea operațiunilor de salvare”, a declarat Raffy Alejandro, un înalt oficial al apărării civile, pentru postul de radio DZBB.

Chiar dacă taifunul Kalmaegi, denumit local Tino, a ieșit din zona de monitorizare a Filipinelor, meteorologii urmăreau o furtună care se forma la est de Mindanao și care ar putea să se transforme într-un taifun, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la potențialele efecte la începutul săptămânii viitoare.

Dezastrul provocat de Kalmaegi, cea de-a 20-a furtună care a lovit Filipinele în acest an, survine la puțin peste o lună după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul provinciei Cebu, ucigând zeci de persoane și lăsând mii fără adăpost.

Pe măsură ce Kalmaegi se deplasa peste Marea Chinei de Sud înainte de a ajunge în Vietnam, acesta își recăpăta puterea. Se prevede că va afecta mai multe provincii centrale, inclusiv zone importante de cultivare a cafelei, unde sezonul de recoltare este în plină desfășurare.

Autoritățile au mobilizat mii de soldați pentru a ajuta la eventualele evacuări, operațiuni de salvare și eforturi de recuperare.

Autoritățile aviatice din Vietnam au declarat că operațiunile de la opt aeroporturi, inclusiv aeroportul internațional din Da Nang, vor fi probabil afectate. Companiile aeriene și autoritățile locale au fost îndemnate să monitorizeze îndeaproape evoluția furtunii pentru a asigura siguranța pasagerilor.

Editor : A.M.G.