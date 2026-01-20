„Bine ați venit în iad”: Raport șocant despre abuzurile asupra palestinienilor aflați în închisorile israeliene

Tortura, abuzul sexual, privarea de somn, alimentația precară și lipsa îngrijirii medicale adecvate se numără printre practicile la care palestinienii sunt supuși în închisorile israeliene, potrivit unei actualizări a raportului „Bine ați venit în iad”, publicat de organizația israeliană pentru drepturile omului B’Tselem.

„Regimul israelian și-a transformat închisorile într-o rețea de lagăre de tortură pentru palestinieni, ca parte a unei ofensive coordonate împotriva societății palestiniene, cu scopul de a-i distruge existența”, a declarat directoarea ONG-ului, Yuli Novak, într-un comunicat, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Conform raportului, de la 7 octombrie 2023, data atacului lansat de milițiile din Fâșia Gaza asupra Israelului, autoritățile israeliene au înăsprit drastic condițiile de detenție pentru palestinieni, ca măsură de represalii.

De atunci și până în ianuarie 2025, cel puțin 84 de palestinieni au murit în închisorile israeliene. B’Tselem avertizează însă că bilanțul real ar putea ajunge la 94 de decese, luând în calcul și cazurile de persoane neidentificate.

Abuzuri documentate de B’Tselem

Datele organizației arată că, între 1967 și 7 octombrie 2023, au murit în custodia israeliană 237 de palestinieni. În doar doi ani, numărul deceselor reprezintă aproape o treime din totalul înregistrat în ultimele șase decenii, ceea ce indică o creștere dramatică a violențelor și abuzurilor.

Dintre cele 84 de victime confirmate, 50 proveneau din Fâșia Gaza, 31 din Cisiordania ocupată, iar trei erau palestinieni cu rezidență în Israel. Autoritățile israeliene continuă să rețină cadavrele a 80 dintre cei decedați, susține ONG-ul.

Unul dintre cazurile documentate în raport este cel al lui Abdel Rahman Marii, un bărbat de 34 de ani din satul Qawarat Bani Hassan, în Cisiordania. Acesta a murit pe 13 noiembrie 2023, după ce ar fi fost bătut în închisoarea Megiddo din nordul Israelului.

Mama sa, Aziza, povestește că ultima convorbire telefonică a avut loc imediat după izbucnirea războiului: „M-a sunat și mi-a spus: «Ce faci, mamă? Dă-mi binecuvântarea ta, mamă; nu te voi mai putea vedea nici auzi». De atunci nu am mai știut nimic de el”, mărturisește femeia.

Potrivit familiei, Marii fusese arestat în februarie 2023, după ce autoritățile l-au acuzat că ar fi deschis focul asupra israelienilor. Rudele susțin însă că bărbatul se afla la vânătoare în momentul incidentului.

Raportul B’Tselem citează martori care afirmă că, înainte de a muri, Marii ar fi strigat disperat după ajutor din celula de izolare. Examinarea criminalistică a cadavrului a arătat urme de încătușare prelungită, vânătăi extinse, coaste rupte și fracturi, însă cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită oficial.

74% dintre minorii încarcerați au fost supuși violențelor

Conform datelor Serviciului Penitenciar din Israel, în septembrie 2025 se aflau în închisori cel puțin 10.863 de deținuți palestinieni. Dintre aceștia, 3.521 erau în detenție fără proces sau acuzații formale, 350 erau minori, iar 48 erau femei.

Raportul subliniază că 74% dintre minorii încarcerați au fost supuși violențelor. Mulți dintre cei eliberați descriu condiții de detenție inumane. Un fost prizonier, identificat doar prin inițialele S.S., eliberat în octombrie 2025 în cadrul unui schimb de prizonieri, a relatat că timp de șase zile a primit doar o sticlă de apă pe zi și, drept hrană, „un castravete și o bucată de pâine stricată”.

Deși mulți dintre cei eliberați ar dori să își facă publice experiențele, aceștia sunt descurajați de autoritățile israeliene. Un membru B’Tselem a relatat că serviciile de informații au avertizat un fost deținut: „Distanța pe care o vei păstra față de presă va fi distanța pe care o vom păstra noi față de tine”.

Organizația pentru drepturile omului afirmă că documentarea abuzurilor devine tot mai dificilă și avertizează că situația din închisorile israeliene reprezintă o încălcare gravă și sistematică a drepturilor fundamentale ale deținuților palestinieni.

B’Tselem este o organizație israeliană pentru drepturile omului, fondată în 1989, cu sediul la Ierusalim. ONG-ul este recunoscut la nivel internațional pentru documentarea încălcărilor drepturilor palestinienilor, dar este criticat frecvent de guvernul israelian pentru pozițiile sale față de ocupația teritoriilor palestiniene și față de politicile armatei israeliene.

