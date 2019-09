Un bărbat a găsit o comoară de 2,5 milioane de dolari cu detectorul de metale. Ce s-a întâmplat la 5 ani de la descoperire

Biserica Scoției a dat în judecată un bărbat pentru a obține o parte din comoara evaluată la 2,5 milioane de dolari descoperită de acesta cu un detector de metale, informează CNN.

Derek McLennan a descoperit pe un teren al bisericii, în 2014, mai multe obiecte aparținând vikingilor, printre care brățări și broșe rare, din secolul X.

Comoara a primit numele Galloway Hoard, după numele regiunii în care a fost găsită, și este una dintre cele mai importante și valoroase colecții de obiecte ale vikingilor descoperite vreodată în Marea Britanie.

"Am descoperit prima piesă și inițial nu am realizat peste ce dădusem. Credeam că este o lingură de argint, dar după ce am curățat-o am văzut că avea un model viking pe ea", a spus McLennan în 2014, celor de la BBC.

La scurt timp, Muzeul Național din Scoția a oferit 2,5 milioane de dolari pentru a cumpăra comoara, dorind să expună piesele găsite publicului scoțian.

Derek McLennan încheiase un acord cu Biserica, pentru a împărți în părți egale suma obținută pentru comoară, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Reverandul David Bartholomew, care a fost prezent la descoperire, s-a declarat întristat că Derek McLennan nu a onorat înțelegerea stabilită anterior.

"Am înțeles că a existat dintotdeauna o înțelegere ca banii obținuți să fie împărțiți cu Biserica", a spus acesta.

Editor web: Vlad Mironescu