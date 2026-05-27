Galerie Foto Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică

Trump-Like Hair Buffalo Draws Attention at Eid Cattle Market in Dhaka, Bangladesh - 18 May 2026
Celebritatea dobândită pe reţelele de socializare l-a ajutat pe un bivol albinos din Bangladesh, care primise numele de „Donald Trump”, să evite ritualul sacrificării cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha şi să se alăture altor animale de la Grădina Zoologică Naţională din această ţară asiatică, informează AFP.

Acest bivol cu o greutate de 700 de kilograme, un rar exemplar albinos, al cărui spectaculos smoc de păr blond dintre coarne aminteşte de coafura preşedintelui american, ar fi trebuit să fie sacrificat de Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului), joi, în Bangladesh, o ţară cu o populaţie majoritar musulmană.

Dar, cu câteva ore înainte să fie sacrificat, Guvernul acestei ţări a intervenit pentru a salva animalul, devenit un adevărat star în mediul online.

Atique Rahman, un specialist în conservarea speciilor la Grădina Zoologică Naţională, a dat asigurări că animalul va fi îngrijit foarte bine: „Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos şi i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni”.

Numeroşi curioşi din Bangladesh au venit în ultimele săptămâni la ferma în care trăia animalul pentru a se fotografia alături de acesta, devenit în mod neaşteptat un adevărat star pe reţelele de socializare.

Zia Uddin Mridha, în vârstă de 38 de ani, fostul proprietar al bivolului „Donald Trump”, a dezvăluit că fratele său mai tânăr este persoana care i-a atribuit acel nume în semn de omagiu adus „coafurii sale extraordinare”. El a adăugat că de o lună încoace, influenceri, persoane curioase şi copii au venit în număr mare la ferma sa din Narayanganj, la periferia oraşului Dhaka, capitala ţării, în speranţa de a îl vedea pe acest neaşteptat „star” al internetului.

Fermierul a decis totuşi să vândă bivolul înainte de sărbătoarea Eid al-Adha. Peste 12 milioane de animale - capre, oi, vaci şi bivoli - vor fi sacrificate în acea zi, una dintre puţinele ocazii pentru familiile cele mai sărace de a consuma carne.

Însă Poliţia a intervenit apoi, după ce Guvernul ţării a decis ca animalul să fie cruţat. „Serviciile de creştere a animalelor ne-au cerut să recuperăm bivolul de la proprietarul său, pentru că este un animal rar”, a declarat Mohammad Ruhul Quddus, poliţist-şef al Comisariatului Keraniganj din Dhaka, unde bivolul a fost transportat.

Specialiştii acelei agenţii au estimat că bivolul „Donald Trump” este „încă foarte tânăr şi poate să trăiască timp de câţiva ani buni de acum înainte”.

