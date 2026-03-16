Live TV

Blackout total în Cuba. Întreaga insulă a rămas fără electricitate, pe fondul blocadei petroliere impuse de Trump

Data publicării:
profimedia-1080178805
Pană de curent în Havana, pe 4 martie. Foto: Profimedia
Din articol
Un sistem la limita puterilor

Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit, luni, a anunțat operatorul național, lăsând aproximativ 10 milioane de oameni fără electricitate, pe fondul blocadei petroliere impuse de SUA, care a paralizat sistemul de generare a energiei deja învechit al insulei, potrivit USA Today.

Operatorul de rețea UNE a declarat pe rețelele sociale că investighează cauzele penei de curent, cea mai recentă dintr-o serie de întreruperi pe scară largă care durează ore sau zile, declanșând, în weekend, un rar protest violent în țara condusă de comuniști.

Statele Unite au intensificat presiunile în acest an asupra Cubei, de la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro - cel mai important binefăcător străin al Havanei - în ianuarie.

Președintele  Donald Trump a întrerupt transporturile de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde petrol Cubei, strangulând rețeaua electrică deja învechită a insulei caraibiene.

Havana a anunțat, vineri, că a intrat în discuții cu Statele Unite în speranța dezamorsării crizei. Trump a declarat în ultimele săptămâni că Cuba este în pragul colapsului și este nerăbdătoare să încheie un acord cu Statele Unite.

Un sistem la limita puterilor

Cuba a primit doar două nave mici care transportau petrol în acest an, potrivit datelor de urmărire a navelor LSEG, consultate de Reuters luni.

Prima navă-cisternă a descărcat combustibil în ianuarie în portul Havana, provenind din Mexic, care fusese anterior un furnizor regulat al insulei. A doua navă, din Jamaica, a descărcat gaz petrolier lichefiat în februarie.

Venezuela, cândva principalul furnizor de petrol al Cubei, nu a trimis combustibil insulei în acest an.

Compania de stat venezueleană PDVSA a încărcat luna trecută benzină într-o navă cisternă care fusese folosită anterior pentru transportul de combustibil către Cuba; cu toate acestea, nava nu a părăsit apele venezuelene, arată documentele PDVSA și datele de monitorizare a navelor cisternă.

Nu au intrat importuri mari în acest an prin principalele centre ale Cubei, Matanzas sau Moa, care de obicei gestionează țiței pentru rafinare și păcură pentru generarea de energie, conform imaginilor din satelit analizate de TankerTrackers.com. Nici porturile Havana și Cienfuegos nu au avut activitate de import de mai mult de o lună.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

