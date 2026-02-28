Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran

Marile companii petroliere, case de trading și armatori internaționali au suspendat transporturile de țiței, produse rafinate și GNL prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile SUA și Israelului asupra Iran și anunțul Teheranului privind închiderea navigației. Mișcarea amplifică riscurile pentru una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii, prin care trece aproape 20% din petrolul global.

„Navele noastre vor rămâne pe loc câteva zile”, a spus un director al unei mari companii de trading. Imagini prin satelit arată prezenţa tancurilor petroliere lângă porturi importante, precum Fujairah, fără ca acestea să traverseze Ormuz.

Mai multe nave din zonă au primit transmisii radio VHF din partea Gardienilor Revoluţiei, prin care li s-a comunicat că „niciun vas nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat pentru Reuters un oficial al misiunii navale europene Aspides. Marina britanică a transmis însă că ordinele Iranului nu au caracter legal şi a recomandat prudenţă la tranzit.

Asociaţia armatorilor INTERTANKO a precizat că Marina SUA a avertizat împotriva navigaţiei în întreaga zonă, Golful Persic, Golful Oman, Marea Arabiei de Nord şi Strâmtoarea Ormuz, menţionând că nu poate garanta siguranţa transporturilor.

Ministerul Transporturilor din Grecia a recomandat sâmbătă navelor comerciale să evite Golful Persic, Golful Oman şi Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui aviz consultat de Reuters.

Aproximativ 20% din petrolul mondial provenit din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit şi Iran tranzitează Ormuz, precum şi volume mari de GNL exportate de Qatar.

Paisprezece tancuri de GNL au redus viteza, au inversat direcţia sau s-au oprit în apropierea strâmtorii, a spus Laura Page, de la firma de consultanţă Kpler, adăugând că numărul lor va creşte probabil, ceea ce sporeşte riscurile pentru exporturile de GNL ale Qatarului.

