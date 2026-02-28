Live TV

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran

Data publicării:
Strait of Hormuz
Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Marile companii petroliere, case de trading și armatori internaționali au suspendat transporturile de țiței, produse rafinate și GNL prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile SUA și Israelului asupra Iran și anunțul Teheranului privind închiderea navigației. Mișcarea amplifică riscurile pentru una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii, prin care trece aproape 20% din petrolul global.

„Navele noastre vor rămâne pe loc câteva zile”, a spus un director al unei mari companii de trading. Imagini prin satelit arată prezenţa tancurilor petroliere lângă porturi importante, precum Fujairah, fără ca acestea să traverseze Ormuz.

Mai multe nave din zonă au primit transmisii radio VHF din partea Gardienilor Revoluţiei, prin care li s-a comunicat că „niciun vas nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat pentru Reuters un oficial al misiunii navale europene Aspides. Marina britanică a transmis însă că ordinele Iranului nu au caracter legal şi a recomandat prudenţă la tranzit.

Asociaţia armatorilor INTERTANKO a precizat că Marina SUA a avertizat împotriva navigaţiei în întreaga zonă, Golful Persic, Golful Oman, Marea Arabiei de Nord şi Strâmtoarea Ormuz, menţionând că nu poate garanta siguranţa transporturilor.

Ministerul Transporturilor din Grecia a recomandat sâmbătă navelor comerciale să evite Golful Persic, Golful Oman şi Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui aviz consultat de Reuters.

Aproximativ 20% din petrolul mondial provenit din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit şi Iran tranzitează Ormuz, precum şi volume mari de GNL exportate de Qatar.

Paisprezece tancuri de GNL au redus viteza, au inversat direcţia sau s-au oprit în apropierea strâmtorii, a spus Laura Page, de la firma de consultanţă Kpler, adăugând că numărul lor va creşte probabil, ceea ce sporeşte riscurile pentru exporturile de GNL ale Qatarului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
2
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Russia Nemtsov Anniversary
4
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Digi Sport
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE face precizări despre situația românilor din Iran și Orientul Mijlociu
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Benjamin Netanyahu susține că Ali Khamenei este mort. Iranul infirmă: „Liderul suprem este în viață”
Ali Khamenei
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
gbh zgbz
Român blocat pe aeroportul din Doha, după atacurile iraniene: „Suntem confuzi, nu știm la ce să ne așteptăm”
Keir Starmer face declaratii
Marea Britanie intră în alertă maximă după atacurile din Iran: „Forțele noastre sunt active, avioanele sunt în aer”, spune Keir Starmer
Recomandările redacţiei
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Sute de români au cerut sprijin consular după atacurile din Orientul...
Le président Volodymyr Zelensky et la Première dame Olena Zelenska, accompagnés de dirigeants et de parlementaires européens, des dirigeants de l'Union européenne et des commissaires européens, ont rendu hommage aux défense
Prima reacție a lui Zelenski după atacurile SUA și Israelului în Iran
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în...
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și președintele american Donald Trump
Ministrul de Externe al Iranului critică implicarea SUA în atacuri...
Ultimele știri
USR își schimbă statutul la Congres: criterii stricte de performanță pentru filiale și reformă în sistemul de vot intern
Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov
Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă surse israeliene. Printre ei, ministrul Apărării de la Teheran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor...
Adevărul
ADN-ul românesc, un puzzle surprinzător. Românii nu se trag doar din daci și romani
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se pregătește marea lovitură: Cristiano Ronaldo, înapoi în Spania pentru finalul carierei!
Pro FM
Motivul pentru care Harry Styles a râs la înmormântarea bunicii sale: „Știam că e un moment nepotrivit”
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Ascensiunea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cel mai longeviv conducător autoritar din Orientul...
Newsweek
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...