Blocarea accesului la internet în Iran, o măsură disperată a regimului pentru a izola oamenii, susțin experții: „Nicio cale de scăpare”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Guliver/Getty Images

La aproximativ patru ore după primele lovituri asupra Iranului, țara a fost din nou cufundată într-o întrerupere totală a internetului, limitând sever atât informațiile care au părăsit țara, cât și capacitatea iranienilor de a comunica între ei, relatează The Guardian.

O mică parte din această întrerupere pare să fie rezultatul daunelor aduse infrastructurii de către atacurile americane sau israeliene, posibil asupra unui cablu de fibră optică, potrivit lui Doug Madory, de la firma de analiză a internetului Kentik. Se pare că există mai multe întreruperi mici care afectează mai multe rețele, care ar putea fi cauzate de defecțiuni tehnice, cum ar fi o întrerupere a fibrei optice sau o pană de curent, a spus el.

Dar întreruperea pare să fie în mare parte rezultatul unei acțiuni intenționate a unui regim disperat să se mențină la putere.

„Este vorba despre control și chiar despre posibilitatea de a încetini dispariția regimului”, au declarat cercetătorii de la Project Ainita și Outline Foundation, care se concentrează pe infrastructura internetului și pe furnizarea de soluții împotriva cenzurii digitale.

„Pentru că, dacă brusc cedezi și le oferi tuturor conexiune și acces la toți ceilalți, atunci aceștia s-ar putea uni foarte ușor și ar putea termina treaba, ca să zic așa”.

Iranul a blocat complet accesul la internet pentru prima dată pe 8 ianuarie, la câteva săptămâni după escaladarea protestelor antiguvernamentale legate de cursul valutar. Această blocare completă a durat aproape trei săptămâni, până când guvernul a părut să relaxeze – dar nu să elimine complet – restricțiile privind accesul la internet, pe 28 ianuarie. Acest lucru a permis autorităților iraniene să ascundă parțial represiunea sângeroasă împotriva protestatarilor iranieni, care se estimează că a dus la moartea a zeci de mii de oameni.

Cea mai recentă întrerupere a conexiunii este aproape la fel de totală ca cea din ianuarie, au afirmat cercetătorii care se ocupă de cenzura digitală și infrastructura internetului în Iran. Telefoanele mobile par să funcționeze în interiorul țării, dar, în afară de acestea, toate conexiunile Iranului cu lumea exterioară au fost întrerupte. Cei care nu au acces la Starlink sau la alte mijloace de comunicare sunt izolați.

Întreruperea comunicațiilor a sporit confuzia în Iran, au afirmat cercetătorii. Pe de o parte, aceasta ar putea determina mai multe persoane să rămână acasă, întrucât majoritatea iranienilor s-ar putea teme să iasă în stradă dacă nu pot lua legătura între ei sau nu pot afla unde este sigur și unde nu. Pe de altă parte, ar putea determina oamenii să se adune, deoarece altfel nu ar avea acces la informații.

„Le luați oamenilor posibilitatea de a se verifica reciproc”, au spus ei. „Dar există întotdeauna un element de risc, atât pentru guvern, cât și pentru oameni”.

Iranul a încercat de mult timp să controleze fluxul de informații în interiorul granițelor sale, au spus cercetătorii, mergând până la a emite semnale cu microunde peste acoperișurile din Teheran în ultimii ani, pentru a bruia semnalele și a împiedica iranienii să se conecteze la televiziunea și radioul străin.

„Au încercat cu adevărat din răsputeri, prin toate mijloacele posibile, să blocheze aceste canale, chiar dacă acest lucru avea consecințe majore asupra sănătății populației țării”, au afirmat cercetătorii.

Această întrerupere a comunicațiilor a readus aminte de perioada de teamă care a urmat după căderea șahului și de deceniul de război în care era aproape imposibil să obții informații despre membrii familiei dispăruți sau despre lumea exterioară.

Blocarea internetului sporește sentimentul tot mai puternic al iranienilor obișnuiți că nu există nicio scăpare, chiar și în condițiile în care Turcia își închide granița terestră și spațiul aerian.

„Ai senzația că ești prins în capcană, nu-i așa? Înainte de toate acestea, într-o zi obișnuită, unde puteau merge iranienii fără să aibă nevoie de viză?”, au spus ei. „Nu există nicio cale de scăpare. Și când închizi spațiul aerian, când închizi zborurile, când închizi granițele, ce altceva mai rămâne decât să fii prins în capcană?”.

