Ambasada Iranului în Africa de Sud mizează pe ironie după intrarea în vigoare a blocadei în strâmtoarea Ormuz. Luni seară, aceasta a distribuit pe contul său de X un videoclip cu Donald Trump cântând „Blockade, Blockade” („Blocadă, Blocadă”), o parodie a hitului din anii 1980 al formației Desireless, „Voyage, Voyage”, potrivit BFM TV.

„Vă rog, lăsați navele să treacă/Haideți, măcar câteva”, cere Donald Trump în acest cântec, în timp ce cântă la sintetizator.

Nu este prima dată când ambasadele iraniene ridiculizează amenințările și deciziile președintelui american. Pe 4 aprilie, de exemplu, ambasada iraniană din Londra a postat pe X un meme care ridiculiza pierderile materiale ale aviației americane.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Editor : M.C