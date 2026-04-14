Video „Blockade, Blockade”: diplomația iraniană își bate joc de Donald Trump cu o parodie a piesei „Voyage, Voyage”
Ambasada Iranului în Africa de Sud mizează pe ironie după intrarea în vigoare a blocadei în strâmtoarea Ormuz. Luni seară, aceasta a distribuit pe contul său de X un videoclip cu Donald Trump cântând „Blockade, Blockade” („Blocadă, Blocadă”), o parodie a hitului din anii 1980 al formației Desireless, „Voyage, Voyage”, potrivit BFM TV.
„Vă rog, lăsați navele să treacă/Haideți, măcar câteva”, cere Donald Trump în acest cântec, în timp ce cântă la sintetizator.