Blondie, un leu aflat în centrul unui studiu al Universității Oxford, a fost ucis de vânătorii de trofee în Africa

Un leu care făcea obiectul unui studiu al cercetătorlor de la Universitatea din Oxford ar fi fost ucis de vânătorii de trofee, relatează BBC. Blondie, care avea cinci ani şi era masculul dominant al grupului său, a fost ucis în săptămâna care a început la 29 iunie, chiar în afara Parcului Naţional Hwange, în Zimbabwe.



Leul purta o zgardă folosită de o echipă universitară pentru a studia mişcările sale şi pentru a sprijini eforturile de conservare pe termen lung, notează News.ro.



Simon Espley, CEO al Africa Geographic, o companie de safari care sponsoriza zgarda, s-a declarat „consternat şi furios”.

„Faptul că zgarda proeminentă a lui Blondie nu l-a împiedicat să fie oferit unui client vânător, confirmă realitatea crudă că niciun leu nu este în siguranţă în faţa armelor de vânătoare pentru trofee”, a spus Espley.



„Era un mascul reproducător în floarea vârstei, ridiculizând... afirmaţiile repetate conform cărora vânătorii de trofee ţintesc doar masculi bătrâni, care nu se reproduc”.



Africa Geographic susţine că leul a fost „ademenit” în afara habitatului său obişnuit şi împuşcat, în ceea ce compania a declarat că a fost o „vânătoare profund lipsită de etică”.



Cu toate acestea, compania a adăugat că sursele au sugerat că vânătoarea a avut loc în mod legal, cu toate autorizaţiile necesare în vigoare.

Într-o declaraţie pentru Associated Press, Tinashe Farawo, purtător de cuvânt al agenţiei pentru parcuri din Zimbabwe, a apărat vânătoarea şi a spus că aceasta se desfăşura adesea noaptea, ceea ce înseamnă că zgarda lui Blondie nu era vizibilă.



El a declarat că nu are informaţii cu privire la faptul că Blondie a fost ademenit în afara parcului cu momeală, dar a spus că „nu este nimic lipsit de etică sau ilegal în legătură cu asta pentru oricine ştie cum sunt vânaţi leii - acesta este modul în care oamenii vânează”.



„Rangerii noştri au fost prezenţi. Toate documentele erau în regulă. Colierele sunt în scopuri de cercetare, dar ele nu fac animalul imun la vânătoare”, a declarat Farawo.



El a refuzat să numească vânătorul.



Într-un mesaj text către The Times, Mike Blignaut, coproprietar al Victoria Falls Safari Services, care ar fi ajutat la organizarea vânătorii, a declarat: „Nu pot comenta nimic. Acest lucru este sub instrucţiunile ZPGA (Asociaţia Ghizilor Profesionişti din Zimbabwe)”.



Dar a adăugat: „Vreau să vă asigur, totuşi, că vânătoarea a fost legală şi s-a desfăşurat în mod etic.”



Potrivit informaţiilor, Blondie a condus o turmă de trei femele şi zece pui.

Ca răspuns la presupusa moarte a leului, organizaţia de conservare Born Free s-a declarat „şocată şi întristată de faptul că încă un leu mascul magnific a fost măcelărit cu brutalitate şi fără milă de un vânător de trofee”.



Organizaţia de caritate a comparat soarta lui Blondie cu cea a leului Cecil, care a fost ucis în circumstanţe similare în Zimbabwe în 2015.



Un dentist american a plătit 50.000 de dolari pentru a-l împuşca pe Cecil - ceea ce i-a determinat pe mulţi să ceară ţării din Africa de Sud să îşi înăsprească legislaţia privind vânătoarea de trofee.



Dr. Mark Jones, directorul de politici al Born Free, a declarat că „de la moartea lui Cecil s-au învăţat puţine lucruri”.



„Această activitate iresponsabilă nu îşi are locul în lumea modernă, când viaţa sălbatică are nevoie de tot ajutorul posibil pentru a supravieţui. Vânătoarea de trofee trebuie să fie trimisă în istorie”, a adăugat el.



Studiul a fost condus de Wildlife Conservation Research Unit din Oxford, care nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta.

