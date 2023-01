Bloomberg: Cum au devenit șeicii din Abu Dhabi cea mai bogată familie din lume, cu o avere de peste 300 de miliarde de dolari

Familia regală Al Nahyan, aflată de jumătate de secol la conducerea emiratului Abu Dhabi, este cea mai bogată din lume la ora actuală, cu o avere netă estimată la 300 de miliarde de dolari, conform Bloomberg. Șeicii arabi dețin, printre altele, clubul de fotbal Manchester City, zeci de palate și se numără printre investitorii companiei SpaceX a miliardarului american Elon Musk.

Analiza Bloomberg se concentrează în special asupra șeicului Tahnoon bin Zayed/Saeed Al Nahyan care, în ciuda averii sale colosale, păstrează mai degrabă un profil discret, într-o regiune în care afișarea opulenței este la ordinea zilei.

Emiratele Arabe Unite, a căror capitală e Abu Dhabi, dețin aproximativ 6% din rezervele de petrol ale lumii.

Familia Al Nahyan, aflată la conducerea Abu Dhabi din 1971, de când Emiratele și-au declarat independența, a reușit să strângă averea de peste 300 de miliarde de dolari atât din afacerile cu petrol, dar și de pe urma diversificării investițiilor în domenii precum linia de lenjerie a Rihannei, fotbal (clubul Manchester City din Premier League) sau industria spațială (compania SpaceX a lui Elon Musk).

Conform unei analize făcute de Bloomberg Billionaires Index, șeicii au „detronat” astfel familia Walton, deținătoare a lanțul de retail Walmart, cu o avere de 225 miliarde de dolari și care se afla, până în prezent, în topul celor mai bogate familii din lume.

Fondul de investiții care a crescut cu 28.000% în 5 ani

Averea șeicilor din Abu Dhabi a fost dificil de estimat, în condițiile în care bunurile și veniturile private se întrepătrund cu cele ale statului, la conducerea căruia se află chiar frații Al Nahyan. Cert este, susțin experții Bloomberg, că averea șeicilor o depășește oricum pe cea a altor clanuri familiale din Golf, inclusiv puternica și influenta familie regală saudită.

Șeicul Tahnoon deține fondul de investiții ADQ din Abu Dhabi și se află, în același timp, la conducerea băncii First Abu Dhabi Bank. În plus, compania sa de investiții International Holding Co. (IHC) a cunoscut o creștere de 28.000% în ultimii cinci ani.

Șeicul Tahnoon (d) este, totodată, și consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite. Foto: Profimedia Images

„Perla coroanei” familiei Al Nahyan o reprezeintă Royal Group, in conglomerat de companii cu 27.000 de angajați care operează în domenii care variază de la domeniul finanțelor până la cel al roboticii.

Șeicul Tahnoon este considerat eminența cenușie din spatele acestui imperiu comercial și este, în același timp, un important emisar politic al emiratului Abu Dhabi. Tahnoon a venit astfel în sprijinul fratelui său, șeicul Mohammed bin Zayed - cunoscut drept „MBZ” și președintele Emiratelor Arabe Unite - când a venit vorba de investiții importante în țări precum Turcia sau Egipt.

Șeicul Tahnoon și MBZ fac parte dintr-un grup de șase frați, cunoscut sub denumirea Bani Fatima. Toți sunt fiii fostului părinte-fondator al Emiratelor, șeicul Zaied bin Sultan Al Nahyan.

Un imperiu financiar vast, la care se adaugă 1,2 trilioane de dolari ale fondurile suverane de stat din Abu Dhabi

Familia Al Nayhan controlează un imperiu financiar vast, separat de fondurile de investiții ale statului.

Royal Group este „centrul de comandă” al șeicului Tahnoon. Sursele Bloomberg menționează că șeicul obișnuiește să angajeze cei mai renumiți bucătari-șefi pentru a prepara diverse mese în diferite ocazii și angajează inclusiv bodyguarzii personali ai familiei.

Familia mai deține „cel puțin” trei iahturi. Superyacht-ul lui Tahnoon este și cel mai mare din lume și este deseori folosit pentru diverse întâlniri importante de afaceri. În plus, familia care conduce Abu Dhabi mai poate dispune și de cele 1,2 trilioane de dolari, valoarea estimată a bunurilor comune ale fondurilor suverane de stat, precum Mubadala Investment Co. și Abu Dhabi Investment Authority.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, s-a întâlnit în octombrie cu Vladimir Putin.

Vladimir Putin și șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan în timpul vizitei pe care liderul de la Kremlin a făcut-o la Adu Dhabi în 2019 Foto: Profimedia Images

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat că această vizită în Rusia are drept scop să ajute la găsirea unor „soluții politice eficiente” la criza ucraineană.

Emiratele Arabe și-au propus „să obțină rezultate pozitive pentru dezescaladarea militară, să reducă consecințele în plan umanitar și să ajungă la o soluție politică pentru a realiza pacea și securitatea mondială”, a arătat Ministerul de Externe de la Abu Dhabi. Emiratele Arabe Unite sunt un membru important al grupului marilor producători de petrol, cunoscut sub numele de OPEC+, din care face parte și Rusia.

