Boala lui Mike Fincke, astronautul care s-a simțit rău pe Stația Spațială, rămâne un mister. „A fost ca un fulger, foarte rapid”

Astronautul NASA Mike Fincke. Foto: Profimedia

Mike Fincke, astronautul care a determinat prima evacuare medicală a NASA de pe Stația Spațială Internațională, la începutul acestui an, vorbește în premieră despre simptomele pe care le-a avut. Afecțiunea sa rămâne însă un mister: nici el, nici medicii nu știu de ce s-a îmbolnăvit brusc.

Mike Fincke, care a fost în spațiu de patru ori, a povestit că lua cina pe 7 ianuarie, după ce a făcut pregătiri pentru o ieșire în spațiu programată a doua zi, când a început să aibă probleme. Nu putea vorbi și nu-și amintește să fi simțit vreo durere, dar colegii săi de echipaj, îngrijorați, au intrat în acțiune după ce l-au văzut că are probleme și au cerut ajutorul chirurgilor de zbor de la sol.

„A fost total neașteptat. Uimitor de rapid”, a spus el într-un interviu acordat Associated Press de la Centrul Spațial Johnson din Houston, potrivit The Independent.

Fincke, în vârstă de 59 de ani, colonel în retragere al Forțelor Aeriene americane, a spus că episodul a durat aproximativ 20 de minute și că s-a simțit bine după aceea. Nu a mai experimentat așa ceva nici înainte, nici de atunci încolo.

Medicii au exclus un atac de cord, iar Fincke a spus că nu s-a înecat cu mâncare. Medicii fac încă investigații și cred că starea astronautului ar putea fi legată de cele 549 de zile petrecute în imponderabilitate. Era de 5 luni și jumătate pe stația spațială.

„A fost ca un fulger, foarte rapid”, a spus el.

„Colegii mei de echipaj au văzut că eram în pericol”, a spus el, adăugând că toți s-au adunat în jurul lui. „Toată lumea a intrat în acțiune în câteva secunde”, adaugă el.

Fincke a spus că nu poate oferi mai multe detalii despre episodul său medical. Agenția spațială vrea să se asigure că ceilalți astronauți nu simt că intimitatea lor medicală va fi compromisă dacă li se întâmplă ceva, a spus el.

Astronautul a trecut prin numeroase teste de la întoarcerea pe Pământ. Acum, NASA analizează cu atenție și dosarele medicale ale altor astronauți, pentru a vedea dacă există cazuri similare care s-ar fi putut produce în spațiu, a spus el.

Fincke se simte vinovat că boala sa a dus la anularea ieșirii în spațiu - ar fi fost a 10-a pentru el, dar prima pentru colega sa de echipaj Zena Cardman - și a dus la o revenire anticipată a echipajului pe Terra. O rachetă a SpaceX i-a adus înapoi pe 15 ianuarie, cu mai mult de o lună mai devreme, iar ei au mers direct la spital.

Fincke nu-și mai cere scuze de la toată lumea după ce noul administrator al NASA, Jared Isaacman, i-a ordonat să se oprească.

„Nu ai fost tu de vină. Așa e în spațiu. Nu ai dezamăgit pe nimeni,” i-au spus colegii de misiune.

În ciuda acestei probleme de sănătate, Fincke își păstrează speranța că se va putea întoarce în spațiu într-o zi.

Editor : M.B.

