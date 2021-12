Bogăția orbitoare în care trăiau șeicul Dubaiului și soția sa. Într-o vară, cuplul a cheltuit 2 milioane de lire sterline pe căpșuni

Înțelegerea financiară după divorțul dintre conducătorul Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum, și fosta sa soție, prințesa Haya, a scos la iveală ceea ce judecătorii au numit „un standard de viață cu adevărat opulent, fără precedent, de care s-au bucurat părțile”, scrie The Guardian. Cuplul a cheltuit 2 milioane de lire sterline pe căpșuni într-o vară, iar copiii aveau o alocație de 10 milioane de lire pe an.

Înainte de separare, șeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum îi dădea soției sale 83 de milioane de lire pe an pentru cheltuieli gospodărești, plus o alocație de 9 milioane de lire pe an pentru cheltuielile ei personale, potrivit unei instanțe din Marea Britanie, care a judecat cauza.

Copiii lor, Jalila, acum în vârstă de 14 ani, și Zayed, 9 ani, aveau o alocație anuală de aproximativ 10 milioane de lire pe an fiecare, precum și acces la o flotă de avioane deținute de șeic, printre care și un Boeing 747 customizat, elicoptere, un iaht de peste 300 de milioane de lire și proprietăți luxoase de alte sute de milioane de lire. Copiii și mama lor aveau la dispoziție un personal format din circa 80 de angajați.

Într-o vară, în timpul căsătoriei lor, prințesa Haya și șeicul Mohammed au cheltuit 2 milioane de lire pe căpșuni, potrivit instanței.

În total, instanța britanică a decis ca șeicul Dubaiului să-i plătească fostei sale soții și celor doi copii o înțelegere de divorț care ar putea depăși 500 de milioane de lire sterline, cea mai mare acordată vreodată de o instanță britanică.

Prințesa Haya a fugit în 2019, împreună cu cei doi copii, în Marea Britanie, potrivit The Guardian. Instanța britanică a decis că șeicul Mohammed reprezintă „principala ameninare la adresa lor”.

Editor : B.P.