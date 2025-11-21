Live TV

Bolsonaro cere să-și execute acasă cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând motive medicale

Data publicării:
Bolsonaro Is Sentenced To Prison For Planning A Coup D'Etat.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro. Sursa foto: Profimedia Images

Apărarea lui Jair Bolsonaro a cerut Curții Supreme din Brazilia ca fostul președinte, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, să își poată executa pedeapsa la domiciliu, invocând probleme grave de sănătate și un „risc pentru viața sa”. Bolsonaro, aflat deja în arest la domiciliu, ar putea fi încarcerat în zilele următoare dacă cererea nu este acceptată.

Apărarea fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a solicitat vineri justiţiei să îi permită să îşi execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând problemele sale de sănătate, relatează Agerpres. Jair Bolsonaro, 70 de ani, se află în arest la domiciliu din august şi riscă să fie încarcerat în următoarele zile.

Conform cererii depuse de avocaţii săi la Curtea Supremă, încarcerarea "va avea consecinţe grave şi va reprezenta un risc pentru viaţa sa". Pentru apărare, permisiunea de a executa pedepsa la domiciliu ar fi o măsură "cu caracter umanitar".

Fostul preşedinte de extremă dreapta (2019-2022) a rămas cu sechele în urma unei răni prin înjunghiere la abdomen în 2018 şi a fost diagnosticat cu cancer de piele în septembrie. Curtea Supremă a respins oficial la mijlocul lunii noiembrie apelul lui Bolsonaro împotriva condamnării sale.

Cu toate acestea, apărarea are încă posibilitatea de a depune apeluri suplimentare până la începutul săptămânii viitoare. Aceasta a anunţat deja vineri că va "depune apelurile corespunzătoare".

Fostul şef de stat a fost găsit vinovat în septembrie de a fi liderul unei "organizaţii criminale" care a conspirat pentru a rămâne la putere printr-un "regim autoritar", în pofida înfrângerii sale electorale în faţa actualului preşedinte Lula da Silva, în octombrie 2022.

Potrivit acuzării, acest complot prevedea în special asasinarea lui Lula, a vicepreşedintelui Geraldo Alckmin şi a unui judecător de la Curtea Supremă însărcinat cu acest caz, Alexandre de Moraes. Complotul a eşuat însă din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt.

