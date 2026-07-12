Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie

La scurt timp după ce trupele rusești au invadat Ucraina în februarie 2022, liderii occidentali au expulzat sute de spioni ruși din capitalele lor și au inclus pe lista neagră companii care au legături cu Kremlinul. Efortul coordonat a avut scopul de a îngreuna colectarea de informații de către Kremlin și achiziționarea de echipamente precum microcipuri, emițătoare și utilaje folosite pentru fabricarea armelor. De atunci, zeci dintre acești spioni exilați au apărut într-un loc neașteptat: Japonia, se arată într-o investigație New York Times.

Unitatea secretă Direcția a 20-a

Legile slabe privind spionajul și industria înfloritoare de înaltă tehnologie au transformat Japonia într-o piesă crucială a efortului de război rusesc. Aproximativ 90% din rachetele și dronele rusești conțin componente japoneze, conform estimărilor Guvernului ucrainean.

În centrul operațiunii de la Tokio se află o unitate secretă de informații militare rusești, cunoscută sub numele de Direcția a 20-a, al cărei rol nu a fost niciodată dezvăluit public. Dându-se drept diplomați sau oameni de afaceri, ofițerii săi lucrează pentru a cumpăra sau a fura tehnologie menită pentru câmpul de luptă și a o introduce ilegal în Rusia, potrivit unor actuali și foști oficiali din cinci agenții de informații occidentale.

Bărbatul care supraveghează operațiunile Direcției a 20-a din Tokio păstrează o identitate acoperită, fiind angajat al companiei aeriene de stat ruse Aeroflot, potrivit unor oficiali actuali din patru dintre aceste agenții de informații. El joacă un rol crucial în aprovizionarea mașinăriei de război a Rusiei.

Bilanțul acestui efort este evident în atacurile nocturne asupra orașelor ucrainene și în câmpul de luptă. După patru ani de război care a ucis sute de mii de oameni și a șters orașe întregi de pe hartă, Rusia rezistă, în parte, spun oficialii, datorită accesului său continuu la tehnologii precum cele pe care le achiziționează din Japonia.

După ce o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a distrus un bloc rezidențial din Kiev, capitala Ucrainei, și a ucis cel puțin 24 de persoane în luna mai, anchetatorii au cercetat resturile. Au descoperit că racheta fusese ghidată de componente japoneze, al căror export în Rusia a fost interzis în general, potrivit unei evaluări ucrainene.

Folosind documente guvernamentale confidențiale, înregistrări corporative și interviuri cu zeci de oficiali ai serviciilor de informații și guvernamentali de pe trei continente, The New York Times a început să pună cap la cap modul în care funcționează Direcția a 20-a și rolul crucial pe care îl joacă spionii de la Tokio în sprijinirea războiului pe care președintele rus Vladimir Putin îl poartă împotriva Ucrainei. Majoritatea oficialilor au vorbit sub condiția anonimatului, pentru că nu erau autorizați să dezvăluie public informații.

Oficialii ucraineni au prezentat Japoniei dovezi că tehnologia sa este folosită în atacurile rusești, conform documentelor și interviurilor. Însă Guvernul japonez, în ciuda sprijinului vocal pentru Ucraina, a acționat lent.

Japonia este cunoscută de mult timp ca un paradis al spionajului, în parte din cauza constrângerilor de după cel de-Al Doilea Război Mondial, impuse de învingătorii războiului, care mențin serviciile de informații ale țării slabe. Japonia nu are nici măcar o agenție de informații externe. Oficialii spun că recunosc amenințarea spionajului și lucrează pentru a elimina restricțiile vechi de decenii privind colectarea de informații.

„Avem un sentiment de criză în legătură cu această situație”, a declarat Akihisa Shiozaki, parlamentar în Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, și fost avocat care a urmărit penal cazuri de spionaj industrial.

Ministerul japonez al Afacerilor Externe nu a răspuns la întrebări detaliate despre spionaj, dar a declarat că Guvernul a colaborat cu aliații occidentali pentru a interzice exportul de articole militare către Rusia.

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este un act scandalos care zguduie însuși fundamentul ordinii internaționale”, a afirmat ministerul într-o declarație scrisă.

Cu toate acestea, se pare că spionii ruși operează chiar sub nasul autorităților japoneze.

Biroul Aeroflot din Tokio se află la 10 minute de mers pe jos de sediul Agenției Naționale de Poliție, care investighează spionajul. Oficialii serviciilor de informații occidentale spun că acolo, în biroul companiei aeriene, la etajul 22, omul Direcției a 20-a din Tokio își conduce operațiunea mortală.

Numele lui este Maksim Vladimirovici Filcenkov.

Un spion sosește la Tokio

Rusia avea nevoie stringentă de componente de înaltă tehnologie când Filcenkov, în vârstă de 49 de ani, și-a preluat postul la Tokio în februarie 2024. Războiul din Ucraina se muta de la bătălii de artilerie în stilul Primului Război Mondial la război cu drone, iar ucrainenii câștigau un avantaj tehnologic.

Pentru a rămâne în luptă, Rusia trebuia să-și sporească puterea convențională cu noi tehnologii. China putea ajuta, dar pentru cel mai avansat armament militar, nu exista nimic care să înlocuiască echipamentele de înaltă tehnologie, mașinile-unelte și alte componente.

Intră în scenă Filcenkov, un ofițer veteran al agenției de informații militare ruse, GRU. Cu o singură misiune în Japonia la activ, au declarat oficialii din serviciile de informații, avea expertiza necesară pentru a găsi echipamentul necesar și a-l transporta în Rusia.

Filcenkov a început să dezvolte relații cu companii de logistică care transportă mărfuri din Japonia în Rusia, conform documentelor comerciale și interviurilor. Oficialii occidentali au avertizat Japonia că astfel de relații îi ajută pe ofițerii GRU să cumpere tehnologie sensibilă sub pretexte false și să o trimită în Rusia, uneori folosind înregistrări de transport false.

Oficialii actuali și foști ai serviciilor de informații spun că aici excelează Direcția a 20-a. Deși istoria unității este neclară, oficialii au spus că aceasta a fost anterioară războiului din Ucraina. De la începutul războiului, au subliniat ei, a fost esențială pentru efortul Kremlinului de a obține tehnologie militară.

Spionii GRU au folosit locurile de muncă de la Aeroflot ca acoperire încă din epoca sovietică, în căutarea tehnologiei occidentale.

Intrarea în biroul Aeroflot din Tokio arată ca o ușă de închisoare, cu o fereastră îngustă și o sonerie. O femeie de vârstă mijlocie, cu părul de culoarea paiului și o cruce ortodoxă rusă la gât, a deschis ușa la începutul acestui an. Părea surprinsă să aibă vizitatori.

Filcenkov, a afirmat femeia, nu era acolo. Nu putea spune când se va întoarce.

Aeroflot nu este inclusă în mod specific pe lista neagră a Japoniei, dar activitatea a fost efectiv suspendată pentru că nu poate obține piesele și serviciile necesare acolo. Partenerii oficiali ai Aeroflot rămân însă activi.

Unul dintre ei, Proco Air, se promovează ca o „punte între Japonia și Rusia”. Proco închiriază spațiu de transport de marfă de la companiile aeriene care zboară către țări în care operează Aeroflot, precum Sri Lanka sau Uzbekistan. Aeroflot preia marfa de acolo și o transportă în Rusia. Nu este nimic ilegal sau neobișnuit în acest sens. Multe mărfuri sunt încă permise să circule către Rusia, iar parteneriate de acest gen permit acest lucru.

Oficialii serviciilor de informații occidentale spun că astfel de aranjamente sunt esențiale și pentru operațiunile Direcției a 20-a.

Japonia este cel mai mare exportator mondial de tehnologie sensibilă cu dublă utilizare pe care Kremlinul o caută, arată înregistrările transporturilor maritime. Contrabandiștii nu trebuie să livreze aceste echipamente direct în Rusia; trebuie doar să le procure dintr-un loc care este dispus să le vândă Rusiei.

Cea mai mare destinație pentru tehnologia sensibilă a Japoniei, de exemplu, este Vietnamul, care la rândul său este cel mai mare exportator de tehnologie sensibilă către Rusia.

Compania aeriană Proco Air se află în cartierul portuar industrial din Tokio, la 20 de minute de mers cu mașina de biroul Aeroflot. Filcenkov nu era nici acolo, dar proprietarul companiei, Takehiko Miki, și soția sa erau dispuși să vorbească.

Miki, care este japonez, a spus că l-a întâlnit pe Filcenkov în jurul anului 2018, dar nu a început să colaboreze cu el cu adevărat până când Filcenkov nu s-a întors la Tokio șase ani mai târziu. Soția lui Miki l-a descris pe partenerul lor de afaceri rus ca fiind un bărbat serios care arăta doar „partea de afaceri” a feței sale.

Anul trecut, Takehiko Miki a contactat un asociat din China, care îi fusese prezentat de Filcenkov, potrivit a două persoane care au cunoștință directă despre episod. Miki a cerut în mod specific ajutor pentru expedierea unor articole despre care a recunoscut că era interzis să fie trimise în Rusia, au declarat sursele.

În interviu și în comunicările ulterioare, Miki a negat că ar fi știut că Filcenkov avea legături cu serviciile secrete rusești. De asemenea, a negat cu tărie că ar fi cerut vreodată ajutor pentru a transporta articole interzise în Rusia. Proco Air expediază doar mărfuri autorizate, a afirmat el, „în principal echipamente medicale și câteva produse cosmetice”.

Drept dovadă, i-a cerut soției sale să aducă o copie a unei facturi de avion recente. Înainte de a i-o înmâna, Takehiko Miki a încercat să taie numele companiilor implicate cu un pix.

Documentul i-a susținut afirmația. Acesta arăta o livrare de echipamente medicale către Rusia, din 12 martie, prin Sri Lanka.

Însă cenzurarea textului nu a funcționat, iar documentul arăta că Miki făcea afaceri cu o companie ce are legături cu Kremlinul. Documentul identifica în mod clar destinatarul ca fiind R-Pharm, o companie farmaceutică din Moscova.

R-Pharm nu se află sub sancțiuni, dar fondatorul său, Aleksei Repik, a fost sancționat de Australia, Marea Britanie și Canada (deși nu și de Japonia) din cauza legăturilor sale extinse cu Putin. Repik a apărut în repetate rânduri alături de Putin și a povestit despre eforturile de a sprijini războiul, inclusiv o întâlnire din mai 2025 în care a descris mobilizarea afaceriștilor rusești pentru a „oferi un sprijin fără precedent frontului”.

„Cred că este important acum să exprimăm, din partea tuturor oamenilor de afaceri ruși, imensele noastre mulțumiri apărătorilor patriei”, a declarat Repik anul trecut.

Compania Proco Air nu a fost acuzată de nicio infracțiune, iar Miki a declarat că autoritățile japoneze nu l-au contactat niciodată în legătură cu transporturile sale. El a spus că nu a „facilitat niciodată în mod conștient transportul către nicio persoană sancționată”.

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Avertismente diplomatice

Guvernele străine au avertizat în repetate rânduri Japonia că tehnologia sa este introdusă ilegal în Rusia.

Într-o lună, aprilie 2025, Ucraina a trimis cel puțin opt scrisori diplomatice oficiale Ministerului de Externe japonez pe această temă. Mesajele detaliau dovezi ale componentelor japoneze din armele și echipamentele militare rusești care fuseseră recuperate din atacurile civile.

Scrisorile conțineau liste și fotografii cu zeci de componente japoneze recuperate, inclusiv plăci de circuite, emițătoare și semiconductori. Reporterii New York Times au analizat una dintre aceste scrisori, în care se menționa că au fost găsite componente japoneze în rachete balistice.

„Sper că veți avea în vedere aceste informații atunci când veți lua în considerare restricții suplimentare împotriva Rusiei sau consolidarea controlului exporturilor de bunuri și tehnologii sensibile către țări terțe”, se arată în scrisoarea adresată oficialilor Ministerului de Externe japonez.

Ucraina a furnizat Japoniei liste cu componente recuperate care fuseseră fabricate de unele dintre cele mai mari companii japoneze: Nippon Electric Corp., Panasonic, Toshiba și altele. În aceste documente nu exista nicio dovadă că firmele și-au vândut în mod conștient produsele către Rusia, spre deosebire de expedierea lor către alte țări și revânzarea lor.

Toate companiile au negat orice abatere și au declarat că se angajează să respecte sancțiunile economice și restricțiile comerciale impuse de Japonia. Nippon a declarat că componentele electrice identificate de Ucraina sunt vechi și nu au mai fost vândute de companie de ani de zile.

Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei a declarat că a emis avertismente companiilor și grupurilor industriale cu privire la eforturile de eludare a sancțiunilor. De asemenea, a inclus pe lista neagră zeci de entități străine pe care le suspectează că ajută Rusia să eludeze interdicțiile de export.

Oficiali occidentali din afara Ucrainei au avertizat Guvernul japonez cu privire la eforturile serviciilor secrete rusești de a achiziționa tehnologia sa. De asemenea, aceștia au furnizat autorităților japoneze informații despre rețeaua de companii, inclusiv Proco, pe care oficialii serviciilor secrete le suspectează că ajută spionii să transporte bunuri sancționate către Rusia, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile.

Deși nu au acționat împotriva lui Filcenkov, oficialii japonezi nu au fost deloc reținuți față de cauza Ucrainei. În ziua în care Putin a lansat invazia, Japonia s-a alăturat Statelor Unite și Uniunii Europene în impunerea de sancțiuni. Ulterior, Japonia a rupt precedentul de după Al Doilea Război Mondial și a început să trimită ajutoare militare, cum ar fi veste antiglonț și căști, Ucrainei.

Sub conducerea prim-ministrului Japoniei Sanae Takaichi țara a demarat un program ambițios de consolidare a capacităților de informații, în parte pentru a preveni mai bine exporturile ilegale și a deconspira spionii.

În ianuarie, poliția din Tokio a anunțat că a descoperit un ofițer de informații rus care s-a dat drept ucrainean și a încercat să fure secrete comerciale de la un muncitor japonez. În absența unei legislații privind spionajul, poliția a intentat un proces împotriva muncitorului pentru încălcarea legilor concurenței. Spionul părăsise Japonia cu mult înainte de formularea acuzațiilor.

Când reporterii New York Times s-au întors a doua oară la biroul Aeroflot, Filcenkov nu era disponibil. Mesajele trimise conturilor sale de Telegram și de e-mail au rămas fără răspuns.

La a treia vizită, femeia care a deschis ușa a fost de acord să-l sune. După o scurtă conversație telefonică în limba rusă, s-a întors. Filcenkov, a spus ea, nu voia să vorbească.

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Editor : Ș.R.