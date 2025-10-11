Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică

Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, potrivit The Guardian.

Majoritatea cetățenilor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trebui să își furnizeze fotografia și amprentele digitale, ca parte a noului sistem de intrare-ieșire (EES). Primii cetățeni britanici și alți călători non-UE vor fi supuși noilor controale biometrice la călătoriile în Europa începând de duminică, când va fi lansat în sfârșit sistemul EES, după multiple amânări.

Pentru a evita haosul la granițe, implementarea se va face treptat, astfel încât vor trece aproximativ șase luni până când fiecare pasager va fi verificat. În acest timp, ștampilarea pașapoartelor va continua până la operaționalizarea completă a sistemului.

În cadrul EES, majoritatea cetățenilor și rezidenților din afara UE sau a Spațiului Economic European vor fi fotografiați și li se vor prelua amprentele la trecerea frontierei, pentru a putea intra în spațiul Schengen. Călătorii vor trebui să scaneze pașaportul și, în unele cazuri, să răspundă la întrebări privind cazarea, biletul de întoarcere, fondurile disponibile sau asigurarea medicală, deși nu toate punctele de frontieră vor solicita aceste detalii.

Bruxelles: „Călătoriile vor deveni mai fluide și mai sigure”

Comisia Europeană a declarat vineri că sistemul EES va face ca „deplasările să devină mai fluide și mai sigure pentru toți”, întrucât bazele de date vor permite acces instantaneu la informații despre nereguli* pentru polițiștii de frontieră din întreaga UE.

În timpul implementării, statele membre vor putea decide când și unde introduc sistemul, pentru a le permite autorităților, industriei transporturilor și călătorilor să se adapteze treptat la noile proceduri.

Guvernul britanic a anunțat că va menține contact permanent cu autoritățile europene pentru a monitoriza introducerea sistemului și a lansat o campanie de informare pentru călători. Potrivit executivului de la Londra, controalele nu ar trebui să dureze mai mult de două minute per persoană, însă pot apărea așteptări mai lungi la sosirea în spațiul Schengen.

„Prioritatea noastră este să minimizăm perturbările pentru călători și transportatori, mai ales în cele mai aglomerate puncte de trecere. Vom continua să colaborăm strâns cu partenerii europeni pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme”, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Keir Mather.

Reacția transportatorilor

Industria transporturilor a cerut guvernului britanic o excepție pentru șoferii profesioniști, care până acum treceau frecvent granița fără controale suplimentare. Organizația Logistics UK a salutat implementarea treptată, dar a avertizat că „perturbările sunt inevitabile”, solicitând autorităților din Londra și Paris să dezvolte o aplicație mobilă care să permită șoferilor să se înregistreze în afara punctelor de frontieră.

Uniunea Europeană estimează că ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată complet până la 10 aprilie, înainte de sezonul estival aglomerat. Călătorii sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al EES dacă nu sunt siguri de cerințele de intrare.

Regulile sistemului EES se vor aplica țărilor din spațiul Schengen, inclusiv statelor non-UE Islanda, Norvegia și Elveția, dar nu Irlandei și Ciprului.

Editor : M.I.