Live TV

Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică

Data publicării:
uk calatori
Uniunea Europeană estimează că ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată complet până la 10 aprilie. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Bruxelles: „Călătoriile vor deveni mai fluide și mai sigure” Reacția transportatorilor

Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, potrivit The Guardian.

Majoritatea cetățenilor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trebui să își furnizeze fotografia și amprentele digitale, ca parte a noului sistem de intrare-ieșire (EES). Primii cetățeni britanici și alți călători non-UE vor fi supuși noilor controale biometrice la călătoriile în Europa începând de duminică, când va fi lansat în sfârșit sistemul EES, după multiple amânări.

Pentru a evita haosul la granițe, implementarea se va face treptat, astfel încât vor trece aproximativ șase luni până când fiecare pasager va fi verificat. În acest timp, ștampilarea pașapoartelor va continua până la operaționalizarea completă a sistemului.

În cadrul EES, majoritatea cetățenilor și rezidenților din afara UE sau a Spațiului Economic European vor fi fotografiați și li se vor prelua amprentele la trecerea frontierei, pentru a putea intra în spațiul Schengen. Călătorii vor trebui să scaneze pașaportul și, în unele cazuri, să răspundă la întrebări privind cazarea, biletul de întoarcere, fondurile disponibile sau asigurarea medicală, deși nu toate punctele de frontieră vor solicita aceste detalii.

Bruxelles: „Călătoriile vor deveni mai fluide și mai sigure”

Comisia Europeană a declarat vineri că sistemul EES va face ca „deplasările să devină mai fluide și mai sigure pentru toți”, întrucât bazele de date vor permite acces instantaneu la informații despre nereguli* pentru polițiștii de frontieră din întreaga UE.

În timpul implementării, statele membre vor putea decide când și unde introduc sistemul, pentru a le permite autorităților, industriei transporturilor și călătorilor să se adapteze treptat la noile proceduri.

Guvernul britanic a anunțat că va menține contact permanent cu autoritățile europene pentru a monitoriza introducerea sistemului și a lansat o campanie de informare pentru călători. Potrivit executivului de la Londra, controalele nu ar trebui să dureze mai mult de două minute per persoană, însă pot apărea așteptări mai lungi la sosirea în spațiul Schengen.

„Prioritatea noastră este să minimizăm perturbările pentru călători și transportatori, mai ales în cele mai aglomerate puncte de trecere. Vom continua să colaborăm strâns cu partenerii europeni pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme”, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Keir Mather.

Reacția transportatorilor

Industria transporturilor a cerut guvernului britanic o excepție pentru șoferii profesioniști, care până acum treceau frecvent granița fără controale suplimentare. Organizația Logistics UK a salutat implementarea treptată, dar a avertizat că „perturbările sunt inevitabile”, solicitând autorităților din Londra și Paris să dezvolte o aplicație mobilă care să permită șoferilor să se înregistreze în afara punctelor de frontieră.

Uniunea Europeană estimează că ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată complet până la 10 aprilie, înainte de sezonul estival aglomerat. Călătorii sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al EES dacă nu sunt siguri de cerințele de intrare.

Regulile sistemului EES se vor aplica țărilor din spațiul Schengen, inclusiv statelor non-UE Islanda, Norvegia și Elveția, dar nu Irlandei și Ciprului.

Citește și România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima...
bogdan ivan
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie...
donald trump
Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de...
IASI - SARBATOAREA SFINTEI PARASCHEVA - PREGATRI - 07 OCT 2025
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore...
Ultimele știri
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bani ascunsi sub capota unei masini
Un Mercedes și un milion de dolari: unde a ascuns o ucraineancă banii cu care voia să intre ilegal în România
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 18 Jul 2023
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
Elton JOHN
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer
EES system
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Un tunel secret folosit odinioară de împărați se deschide sub Colosseum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu