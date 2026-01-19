Bruce Springsteen a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump și a agenției ICE în timpul unui concert din New Jersey, denunțând „tacticile de Gestapo” ale agenților federali și cerându-le să părăsească Minneapolis. Artistul a dedicat o melodie pentru Renee Good, femeia împușcată de un agent la începutul lunii.

Artistul, un critic vechi al lui Donald Trump și al administrației sale, a participat pe 17 ianuarie la un eveniment anual care strânge fonduri pentru boala Parkinson și alte afecțiuni neurodegenerative. În timpul show-ului, el a deplâns ceea ce a devenit America sub conducerea lui Trump, scrie Euronews.

Introducând piesa „The Promised Land”, Springsteen a spus: „Am scris această melodie ca un omagiu adus visului american. Era despre o țară atât frumoasă, cât și imperfectă, despre ceea ce suntem și despre ceea ce am putea fi.”

„Acum trăim vremuri incredibil de critice. Statele Unite, idealurile și valorile pentru care au militat timp de 250 de ani, sunt puse la încercare așa cum nu au mai fost în epoca modernă”, a adăugat artistul.

Referindu-se la evenimentele recente, a continuat: „Dacă credeți în puterea legii și că nimeni nu este deasupra ei, dacă vă opuneți trupelor federale puternic înarmate, mascate, care invadează un oraș american folosind tactici de Gestapo împotriva concetățenilor noștri, dacă credeți că nu meritați să fiți uciși pentru că vă exercitați dreptul american de a protesta, transmiteți-i un mesaj acestui președinte, așa cum a spus și primarul acelui oraș: ICE trebuie să se care dracului din Minneapolis”.

El a dedicat piesa „The Promised Land” lui Renee Good, cetățeana americană de 37 de ani care a fost împușcată mortal de un agent ICE pe 7 ianuarie: „Această melodie este pentru tine și în memoria unei mame a trei copii, americanca Renee Good.”

Moartea lui Good a declanșat proteste masive în toată țara, în timp ce Donald Trump și JD Vance au susținut că femeia ar fi încercat să dea cu mașina peste agenți și că ofițerul a acționat în legitimă apărare.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, i-a îndemnat pe cetățeni să nu creadă în ceea ce a numit „mașina de propagandă”, iar primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a declarat într-o conferință de presă: „A fost un agent care și-a folosit puterea într-un mod imprudent, iar asta a dus la moartea cuiva.”

Springsteen, care anterior ceruse destituirea lui Trump și l-a numit „corupt, incompetent și trădător”, se alătură astfel altor voci celebre care protestează împotriva ICE și a administrației Trump.

Artiștii fac front comun împotriva lui Trump

Billie Eilish a distribuit recent mesaje online în care numește ICE un „grup terorist finanțat și susținut federal”, în timp ce Joe Keery, actor din Stranger Things, l-a criticat pe Donald Trump pentru lipsa de compasiune în urma morții lui Good.

La gala Globurilor de Aur de săptămâna trecută, mai mulți actori au fost văzuți purtând insigne anti-ICE, inclusiv Mark Ruffalo, care l-a numit pe Trump „cel mai rău om” într-un interviu pe covorul roșu.

„Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui om pentru cea mai puternică țară din lume, avem cu toții o mare problemă”, a spus Ruffalo pentru USA Today. „Așa că asta este pentru (Good). Este pentru oamenii din Statele Unite care sunt terorizați și speriați astăzi. Și eu sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Iar ceea ce văd că se întâmplă nu este America.”

