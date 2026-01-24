Live TV

Bruxelles. Mai mulți escroci solicitau bani de la demnitari străini sau companii dându-se drept Regele Filip al Belgiei

Data publicării:
Regele Filip al Belgiei
Regele Filip al Belgiei. Foto: Profimedia

Mai mulţi escroci care pretindeau că sunt regele Belgiei au încercat să obţină sume de bani - folosind emailuri, convorbiri telefonice şi înregistrări video generate cu inteligenţa artificială - de la demnitari străini sau de la directori de companii, potrivit justiţiei belgiene, care desfăşoară o anchetă, informează sâmbătă AFP.

Escrocii selectau cu grijă victimele plecând de la eventualele legături ale acestora cu familia regală belgiană, a explicat sâmbătă parchetul federal.

Începând cu 2025, prin telefon, email sau prin aplicaţia de mesagerie WhatsApp, indivizi necunoscuţi uzurpau identitatea regelui Filip, a şefului său de cabinet, Vincent Houssiau, sau a generalului major Stéphane Dutron, şeful Serviciului general de Informaţii şi Securitatea (SGRS), pentru a încerca să obţină bani.

„Din fericire, cele mai multe dintre victime şi-au dat seama rapid de escrocherie” şi „'într-un singur caz a fost efectiv transferată o sumă de bani”, a subliniat parchetul federal.

Suspecţii contactau familii belgiene apropiate familiei regale, demnitari străini şi directori de companii.

Aceştia au solicitat iniţial sprijin financiar pentru o pretinsă operaţiune de eliberare a unor jurnalişti belgieni prizonieri în Siria.

Serie nouă de escrocherii

După mai multe săptămâni fără noi raportări, o nouă serie de tentative de escrocherie a fost observată la începutul lunii ianuarie 2026.

De data aceasta, au fost abordaţi directori de companii belgiene folosind un „nou element frapant”, o invitaţie la o conversaţie video în scopul de a-i convinge că este efectiv vorba despre rege.

„Imaginile din acest interviu video sunt probabil generate cu inteligenţa artificială”, potrivit justiţiei.

În plus, mai mulţi directori de companii au primit false invitaţii la un dineu de gală fictiv, escrocii cerându-le o contribuţie sau o sponsorizare pentru un eveniment care nu există în realitate.

Parchetul desfăşoară ancheta alături de serviciile specializate ale poliţiei federale.

 

