Bucătăria italiană ar putea fi inclusă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Pe listă se află și „sonul” cubanez

Bucătăria italiană, sărbătoarea indiană Dipavali sau son cubano se numără printre cele 68 de candidaturi care ar putea fi incluse în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO, candidaturi care vor fi examinate de marţi până joi de un comitet al organizaţiei ONU reunit la New Delhi, anunţă Le Figaro.

Sesiunea din acest an este dominată de dosarele legate de practicile manuale, subliniază UNESCO, atât în domeniul artizanatului (arta afgană a miniaturii, ţesutul sariurilor în Bangladesh), artelor spectacolului (teatrul viu din Sao Tome şi Principe, circul familial din Chile, marionetele cu tijă din Bruxelles) şi al gastronomiei (felul de mâncare egiptean koshary, vinul comandaria cipriot).

Pentru Italia, miercuri va marca finalul unei campanii de doi ani pentru includerea gastronomiei sale, foarte populare în întreaga lume, în celebra „listă reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial”, alături de alte tradiţii culinare precum gastronomia franceză şi bucătăria tradiţională japoneză (washoku) şi mexicană. În prezent, doar anumite practici specifice, precum arta pizzaiolo napoletan, sunt clasificate.

Însă bucătăria italiană în ansamblul său îmbină „schimbul de arome şi de know-how, de amintiri şi de emoţii”, într-o „moştenire emoţională care (...) uneşte diferite generaţii şi traversează frontierele locale şi naţionale, implicând şi numeroasele comunităţi italiene emigrate în întreaga lume”, subliniază dosarul de candidatură.

Ţara gazdă, India, va aştepta înregistrarea în aceeaşi zi cu foarte populara sărbătoare Dipavali, cunoscută şi sub numele de Diwali, un eveniment major al culturii hinduse care celebrează triumful luminii asupra întunericului. Cu această ocazie, milioane de indieni luminează străzile şi templele cu lumânări timp de câteva zile, dar lansează şi nenumărate rachete, petarde şi alte artificii care contribuie la poluarea puternică din marile oraşe ale ţării. În timpul ultimelor sărbători din octombrie, New Delhi s-a trezit acoperită de un strat gros de poluare şi gaze toxice, cu niveluri de până la 23 de ori mai mari decât nivelul maxim zilnic recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Nu mai puţin de nouă candidaturi muzicale vor fi, de asemenea, examinate, printre care se numără „sonul” cubanez, un gen muzical redescoperit de marele public în 1996 datorită albumului Buena Vista Social Club, în care figurau doi „soneros” istorici, Compay Segundo şi Ibrahim Ferrer. Joropo-ul venezuelean, „highlife”-ul din Ghana, yodelul elveţian sau compasul haitian sunt, de asemenea, pe lista candidaturilor.

Pe lângă cele 54 de dosare pentru lista aşa-numită „reprezentativă”, alte unsprezece sunt examinate în vederea clasificării pentru „salvare urgentă” şi unul pentru „registrul bunelor practici de salvare”.

În prezent, 788 de practici din 150 de ţări sunt clasificate în aceste trei liste (667 pe „lista reprezentativă”, 81 pe „lista de salvare urgentă” şi 40 în „registrul bunelor practici de salvare”).

Din România, tradiţia creşterii cailor de rasă lipiţană, arta cămăşii cu altiţă, mărţişorul, colindatul în ceată bărbătească au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii a UNESCO.

