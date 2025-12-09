Live TV

Bucătăria italiană ar putea fi inclusă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Pe listă se află și „sonul” cubanez

Data publicării:
Price Of Milk Rises, Potentially Raises Cost Of Cheese And Pizza
FOTO: Gulliver/ Getty Images

Bucătăria italiană, sărbătoarea indiană Dipavali sau son cubano se numără printre cele 68 de candidaturi care ar putea fi incluse în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO, candidaturi care vor fi examinate de marţi până joi de un comitet al organizaţiei ONU reunit la New Delhi, anunţă Le Figaro.

Sesiunea din acest an este dominată de dosarele legate de practicile manuale, subliniază UNESCO, atât în domeniul artizanatului (arta afgană a miniaturii, ţesutul sariurilor în Bangladesh), artelor spectacolului (teatrul viu din Sao Tome şi Principe, circul familial din Chile, marionetele cu tijă din Bruxelles) şi al gastronomiei (felul de mâncare egiptean koshary, vinul comandaria cipriot).

Pentru Italia, miercuri va marca finalul unei campanii de doi ani pentru includerea gastronomiei sale, foarte populare în întreaga lume, în celebra „listă reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial”, alături de alte tradiţii culinare precum gastronomia franceză şi bucătăria tradiţională japoneză (washoku) şi mexicană. În prezent, doar anumite practici specifice, precum arta pizzaiolo napoletan, sunt clasificate.

Însă bucătăria italiană în ansamblul său îmbină „schimbul de arome şi de know-how, de amintiri şi de emoţii”, într-o „moştenire emoţională care (...) uneşte diferite generaţii şi traversează frontierele locale şi naţionale, implicând şi numeroasele comunităţi italiene emigrate în întreaga lume”, subliniază dosarul de candidatură.

Ţara gazdă, India, va aştepta înregistrarea în aceeaşi zi cu foarte populara sărbătoare Dipavali, cunoscută şi sub numele de Diwali, un eveniment major al culturii hinduse care celebrează triumful luminii asupra întunericului. Cu această ocazie, milioane de indieni luminează străzile şi templele cu lumânări timp de câteva zile, dar lansează şi nenumărate rachete, petarde şi alte artificii care contribuie la poluarea puternică din marile oraşe ale ţării. În timpul ultimelor sărbători din octombrie, New Delhi s-a trezit acoperită de un strat gros de poluare şi gaze toxice, cu niveluri de până la 23 de ori mai mari decât nivelul maxim zilnic recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Nu mai puţin de nouă candidaturi muzicale vor fi, de asemenea, examinate, printre care se numără „sonul” cubanez, un gen muzical redescoperit de marele public în 1996 datorită albumului Buena Vista Social Club, în care figurau doi „soneros” istorici, Compay Segundo şi Ibrahim Ferrer. Joropo-ul venezuelean, „highlife”-ul din Ghana, yodelul elveţian sau compasul haitian sunt, de asemenea, pe lista candidaturilor.

Pe lângă cele 54 de dosare pentru lista aşa-numită „reprezentativă”, alte unsprezece sunt examinate în vederea clasificării pentru „salvare urgentă” şi unul pentru „registrul bunelor practici de salvare”.

În prezent, 788 de practici din 150 de ţări sunt clasificate în aceste trei liste (667 pe „lista reprezentativă”, 81 pe „lista de salvare urgentă” şi 40 în „registrul bunelor practici de salvare”).

Din România, tradiţia creşterii cailor de rasă lipiţană, arta cămăşii cu altiţă, mărţişorul, colindatul în ceată bărbătească au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii a UNESCO.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
Digi Sport
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rome
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege
amazon
Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă
expozitie pompeii
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment
Giorgia Meloni
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații
Recomandările redacţiei
pupitru psd
Ce a decis conducerea PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru...
Ilie Bolojan in parlament
Guvernul explică de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în...
dragos pislaru face declaratii
Microbuze școlare la suprapreț. Ministrul Pîslaru explică de ce a...
Ultimele știri
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia judecătorilor nu e definitivă
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Diferența dintre viza de flotant și mutație. Ce înseamnă fiecare dintre ele şi acte necesare
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Adevărul despre povestea de iubire dintre Katy Perry și Justin Trudeau. Apropiat: „Nu s-ar fi întâmplat nimic...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT
Digi FM
Cine este Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...