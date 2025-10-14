Bulgarii se pregătesc pentru o vacanță de 12 zile în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt așteptați 720.000 de turiști

Propunerea Ministerului Finanțelor de a declara 31 decembrie și 2 ianuarie zile nelucrătoare este de așteptat să stimuleze turismul și călătoriile în Bulgaria în perioada sărbătorilor.

Această măsură are scopul de a facilita o tranziție mai lină la euro, creând în același timp o vacanță de Anul Nou mai lungă, informează Novinite.

Combinată cu weekendul din 3 și 4 ianuarie, măsura le-ar oferi bulgarilor un total de cinci zile libere în jurul Anului Nou. Dacă se adaugă zilele libere existente de Crăciun și doar două zile libere suplimentare, angajații ar putea beneficia de o vacanță continuă de 12 zile.

Institutul pentru Analiză și Evaluarea Riscurilor în Turism estimează că această vacanță prelungită, care coincide cu vacanța școlară, va stimula semnificativ călătoriile.

Se preconizează că aproximativ 720.000 de bulgari vor călători de Crăciun și de Anul Nou, ceea ce reflectă o creștere potențială a rezervărilor și a activității turistice în întreaga țară.

