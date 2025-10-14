Live TV

Bulgarii se pregătesc pentru o vacanță de 12 zile în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt așteptați 720.000 de turiști

Data publicării:
Schi Bulgaria
REUTERS/Yulia Lazarova

Propunerea Ministerului Finanțelor de a declara 31 decembrie și 2 ianuarie zile nelucrătoare este de așteptat să stimuleze turismul și călătoriile în Bulgaria în perioada sărbătorilor.

Această măsură are scopul de a facilita o tranziție mai lină la euro, creând în același timp o vacanță de Anul Nou mai lungă, informează Novinite.

Combinată cu weekendul din 3 și 4 ianuarie, măsura le-ar oferi bulgarilor un total de cinci zile libere în jurul Anului Nou. Dacă se adaugă zilele libere existente de Crăciun și doar două zile libere suplimentare, angajații ar putea beneficia de o vacanță continuă de 12 zile.

Institutul pentru Analiză și Evaluarea Riscurilor în Turism estimează că această vacanță prelungită, care coincide cu vacanța școlară, va stimula semnificativ călătoriile.

Se preconizează că aproximativ 720.000 de bulgari vor călători de Crăciun și de Anul Nou, ceea ce reflectă o creștere potențială a rezervărilor și a activității turistice în întreaga țară.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
lia olguta vasilescu vorbeste in conferinta de presa in fata unui panou PSD
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Hamas Hands Over Israeli Hostages To Red Cross - Gaza
Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au...
Ultimele știri
Legea privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, blocată de eurodeputați. Proiectul e susținut de un politician român
Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată”
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drum Bulgaria
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Ce calcule trebuie să își facă acum turiștii români care tranzitează spre Grecia
porci in ferma
„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul
Lingouri de aur.
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani
Man relaxing on the beach with laptop, freelancer workplace, dream job
Degustător de înghețată sau turist în hoteluri de lux: Există meserii de vis și angajați plătiți pentru a-și satisface plăcerile
emblema mae pe o usa de sticla
MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Ce este DUC-ul, actul fără de care şoferii din Italia nu pot circula. A ajuns să coste 70 de euro
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...