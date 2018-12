Cadoul neașteptat primit de Putin de la președintele Belarusului

Preşedintele Belarus, Aleksandr Lukaşenko, i-a dăruit omologului său rus Vladimir Putin patru saci de cartofi, a informat duminică purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei de la Minsk, Natalia Eismont, transmite EFE.

Foto: Gulliver/Getty Images

''Cartofi autentici, de maximă calitate. Şi este adevărat că provin din grădina de legume a preşedintelui. În acest an am avut o recoltă bună'', a anunţat Natalia Eismont la televiziunea belarusă.



Fiecare sac conţine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate în piure, unele pentru cuptor şi altele pentru prăjit, scrie Agerpres.



Se pare că Lukaşenko l-a întrebat pe Putin ce şi-ar dori de Anul Nou şi liderul de la Kremlin i-ar fi spus că doreşte mostre din cele mai bune soiuri de cartof din Belarus.



În imaginile prezentate de televiziunea belarusă se poate vedea cum Lukaşenko îi arată sacii de cartofi omologului său rus, într-una dintre sălile luxoase ale Kremlinului.



Lukaşenko, care înainte de a ajunge preşedinte al Belarus, în 1994, a fost director al unei cooperative agricole de producţie, apare an de an la televiziune culegând cartofi din grădina proprie.

