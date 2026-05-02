Campanie împotriva lui Jeff Bezos în New York: Orașul, împânzit cu afișe care cer boicotarea Met Gala 2026 după implicarea sa

O campanie vizuală agresivă a apărut în New York înainte de Met Gala 2026, cu afișe care îl vizează pe Jeff Bezos și cer boicotarea evenimentului. Inițiativa, lansată de un grup de activiști, vine pe fondul criticilor legate de rolul miliardarului în organizarea galei.

Pe străzile şi în staţiile de metrou din New York, afişe îndeamnă la „boicotarea” galei Met, care urmează să aibă loc în 4 mai, din cauza implicării lui Jeff Bezos în organizarea acesteia.

Alegerea fondatorului Amazon, care s-a apropiat de Donald Trump, şi a soţiei sale, Lauren Sanchez Bezos, ca sponsori şi preşedinţi de onoare este „o lipsă totală de tact”, critică o purtătoare de cuvânt a colectivului care a iniţiat această campanie agresivă, Everyone Hates Elon.

Una dintre imagini prezintă o sticlă plină cu urină pe un covor roşu - compania făcând aluzie la faptul că unii dintre şoferii săi erau uneori nevoiţi să urineze în sticle din lipsă de toalete.

O altă imagine îl înfăţişează pe Bezos îmbrăcat în uniforma poliţiei americane de imigrare (ICE), cu care are un contract filiala Amazon specializată în servicii informatice la distanţă. Sunt prevăzute şi alte acţiuni până la data evenimentului.

„Oameni din întreaga lume sunt furioşi”

Înfiinţat în Marea Britanie în 2025 împotriva retoricii de extremă dreapta a lui Elon Musk, grupul „Everyone Hates Elon” „vizează şi alţi miliardari”, explică purtătoarea de cuvânt a grupului, care doreşte să rămână anonimă.

Aceşti activişti au afişat, printre altele, un banner prin care îl îndemnau pe Bezos să „plătească mai multe impozite” cu ocazia nunţii sale de la Veneţia şi au expus la Luvru o fotografie a fostului prinţ Andrew, vizat din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Grupul susţine că a strâns peste 14.000 de lire sterline (16.000 de euro) pentru a-şi finanţa campania din New York. „Aproape 1.000 de persoane au făcut o donaţie, în medie de aproximativ 10 lire”, precizează purtătoarea de cuvânt a grupului.

„Sunt oameni din toată lumea care sunt furioşi (...) oameni obişnuiţi care vor să facă ceva concret, să-şi exprime opinia într-un moment în care lucrurile pot părea cu adevărat deprimante”, consideră ea. „Cred că acest lucru răspunde nevoii oamenilor de a se opune unora dintre cei care ne controlează vieţile”.

Întrebată de CNN în noiembrie cu privire la implicarea controversată a cuplului Bezos în cadrul Met Gala, preşedinta evenimentului, Anna Wintour, a lăudat „generozitatea incredibilă” a lui Lauren Sanchez Bezos, „o mare pasionată de modă”.

Ediţia din 2026 este coprezidată de cântăreaţa Beyoncé, actriţa Nicole Kidman şi fosta numărul 1 mondial la tenis, Venus Williams. Noul primar socialist al New York-ului, Zohran Mamdani, nu va participa la eveniment.

Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru departamentul de modă al Muzeului Metropolitan de Artă, care lansează o expoziţie intitulată „Costume Art”, care explorează rolul corpului şi al vestimentaţiei în istoria artei.

