Canada are de gând să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei

Canada şi-a anunţat vineri intenţia de a participa la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, la finalul unui summit de două zile desfăşurat la Montreal, transmit France Presse şi Reuters.

Potrivit premierului canadian Mark Carney, ţara sa va furniza 500 de milioane de euro în cadrul acestui împrumut.

Cele două părţi au semnat vineri mai multe acorduri privind consolidarea cooperării în domenii strategice precum resursele minerale critice sau inteligenţa artificială.

Uniunea Europeană a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, dintre care 45 de miliarde de euro prevăzute pentru anul viitor. Însă această sumă va fi insuficientă, europenii căutând noi mijloace pentru a sprijini efortul de război al Kievului.

Trei state membre UE - Ungaria, Cehia şi Slovacia - au negociat să nu contribuie la costurile acestui împrumut.

UE şi statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar şi umanitar pentru Ucraina. Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistenţă militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiaţii din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre şi 3,8 miliarde de euro constând în venituri obţinute din activele ruseşti îngheţate.

Citește și:

Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: „Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători”

Cele cinci aspecte care pot influența un acord de pace în Ucraina. Ce șanse există pentru încheierea războiului

Editor : A.M.G.