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Canada impune restricții la frontieră din cauza Ebola. Cine nu mai poate intra temporar în țară

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Aeroportul Internațional Winnipeg James Armstrong Richardson, Canada. Sursa foto: profimedia Images
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Canada introduce, începând de luni, o interdicție temporară de intrare pentru cetățenii străini care au locuit sau au călătorit în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile, pe fondul extinderii epidemiei de Ebola. Măsura va fi în vigoare până pe 29 august.

Începând de luni, „oricărui cetăţean străin care a locuit sau a călătorit în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile i se va interzice intrarea în Canada”, a indicat, într-un comunicat, Agenţia de sănătate publică din Canada (ASPC).

Canadienii sau persoanele care deţin rezidenţă permanentă în această ţară nu sunt vizaţi de această interdicţie. În schimb, aceştia trebuie, de la sfârşitul lunii mai, să se supună unei carantine de 21 de zile la sosirea în Canada dacă au călătorit în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în cursul celor 21 de zile precedente.

Aceste măsuri diferite vor fi în vigoare până pe 29 august, a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt al Agenţiei de sănătate publică. ASPC dă asigurări că interdicțiile „sunt introduse ca măsură de precauţie”, având în vedere că riscul este „considerat scăzut şi că niciun caz asociat unei călătorii nu a fost raportat în Canada până în prezent”.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat joi că epidemia de Ebola declarată în urmă cu două luni în RDC se răspândeşte „mai rapid decât toate epidemiile precedente”.

Conform datelor OMS din 15 iulie, până în prezent au fost raportate 2.124 de cazuri în RDC şi 828 de decese. Amploarea epidemiei în această ţară ar putea depăşi, însă, „de două până la patru ori” estimările oficiale, indicase marţi Chikwe Ihekweazu, directorul programului pentru situaţii de urgenţă din cadrul OMS.

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Editor : M.I.

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