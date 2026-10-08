Canada suspendă pe termen nedeterminat extinderea accesului la moarte asistată în cazul bolilor mintale

Canada a anunțat că va suspenda pe termen nedeterminat extinderea accesului la moarte asistată medical pentru persoanele a căror singură afecțiune este una mintală, invocând lipsa unui consens privind criteriile de eligibilitate, relatează BBC.

Decizia vine după ce, la începutul acestui an, o comisie parlamentară a recomandat ca accesul la moarte asistată medical, cunoscută în Canada sub acronimul MAID, să nu fie extins în aceste cazuri. Miercuri, ministrul canadian al Justiției, Sean Fraser, a declarat că „deși nu există un consens perfect în această chestiune, credem că aceasta este abordarea corectă în acest moment”.

Susținătorii extinderii programului la persoanele care suferă exclusiv de boli mintale susțin că excluderea acestora le încalcă drepturile constituționale și accesul la îngrijiri medicale.

În fața instanțelor federale se află în continuare un proces care contestă decizia anterioară a guvernului de a amâna accesul la MAID pentru persoanele cu boli mintale. Fraser a recunoscut că este o chestiune asupra căreia Curtea Supremă s-ar putea pronunța în viitor.

După anunțul de miercuri, persoanele din Canada a căror singură afecțiune este una mintală nu vor putea avea acces la moarte asistată începând din martie 2027, așa cum fusese planificat anterior.

În schimb, guvernul va introduce în următoarele săptămâni o nouă lege prin care această extindere va fi suspendată pe termen nedeterminat, a declarat Fraser.

Proiectul legislativ le va permite, de asemenea, pacienților care suferă de o boală incurabilă progresivă să își dea în avans consimțământul pentru moarte asistată, înainte ca starea lor de sănătate să se deterioreze până în punctul în care nu mai sunt capabili să facă acest lucru. Decizia finală în această privință va reveni însă fiecărei provincii.

În prezent, solicitările anticipate nu sunt legale potrivit legislației federale, dar sunt permise în Quebec pentru persoanele care suferă de boli grave și incurabile. „Nu sunt decizii ușoare, dar credem că sunt cele corecte”, a declarat Fraser.

Cum s-a schimbat legislația privind moartea asistată în Canada

Moartea asistată medical a devenit legală în Canada în 2016 pentru persoanele cu boli în fază terminală, care reprezintă în continuare marea majoritate a cazurilor.

În urma unui proces în Quebec, accesul a fost extins în 2021 la persoanele cu afecțiuni incurabile, chiar dacă moartea acestora nu era iminentă.

Canada intenționa inițial să extindă legislația privind moartea asistată la persoanele a căror singură afecțiune este una mintală în 2023, însă a amânat de două ori aplicarea măsurii pentru a avea mai mult timp la dispoziție pentru a analiza modul în care aceasta ar putea fi implementată.

Susținătorii extinderii morții asistate la persoanele care suferă exclusiv de boli mintale afirmă că acestea ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca pacienții cu alte tipuri de afecțiuni.

Într-un context mai larg, unii experți și-au exprimat îngrijorarea că programul canadian privind moartea asistată a devenit un instrument pentru ameliorarea suferinței unor persoane care ar putea fi ajutate mai bine printr-un acces îmbunătățit la locuințe accesibile și la servicii medicale, în loc ca moartea asistată să reprezinte o opțiune de ultimă instanță.

Într-un raport publicat la începutul acestui an, o comisie parlamentară a remarcat existența unor opinii divergente, dar a recomandat Canadei să „excludă pe termen nedeterminat persoanele a căror singură afecțiune medicală subiacentă este o boală mintală” de la accesul la moarte asistată. Comisia a adăugat că există „o nevoie urgentă de creștere și de asigurare a unui acces mai echitabil la servicii adecvate de sănătate mintală”.

Concluziile au fost formulate după ce membrii comisiei au audiat medici, reprezentanți ai unor organizații și experți din țări care permit moartea asistată persoanelor a căror singură afecțiune este una mintală, precum Țările de Jos și Belgia.

Nu toți membrii comisiei au fost de acord cu recomandarea. Unii dintre ei au publicat un raport separat, în care au susținut că procesul a fost „fundamental viciat” și „părtinitor”.

Sondajele sugerează că majoritatea canadienilor susțin accesul la moarte asistată medical, însă sprijinul scade atunci când este vorba despre pacienți a căror singură afecțiune este una mintală.

Editor : M.I.