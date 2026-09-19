Live TV

Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru Sâmbăta Morților

Data publicării:
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când sunt Moșii de toamnă 2026 Ce alimente se împart de Sâmbăta Morților Moșii de toamnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Moșii de toamnă 2026 sunt prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie, zi rânduită pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Sărbătoarea face parte din calendarul zilelor dedicate celor adormiți și ocupă un loc important în viața religioasă și în tradiția românească.

De această zi sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri, de la rânduielile bisericești până la practicile transmise din vechime, care diferă de la o regiune la alta.

Când sunt Moșii de toamnă 2026

În 2026, Moșii de toamnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și sub denumirea de Sâmbăta Morților, sunt prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie, una dintre zilele rânduite în calendarul ortodox pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Data este stabilită anual în funcție de calendarul bisericesc, astfel că momentul acestei pomeniri diferă de la un an la altul.

Denumirea de „Moși” îi evocă pe strămoși și, într-un sens mai larg, pe toți cei trecuți la cele veșnice - părinți, rude sau membri ai comunității. Prin rugăciunile și slujbele săvârșite cu acest prilej este păstrată legătura spirituală dintre generații, iar memoria celor adormiți este cinstită de familie și de credincioși.

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este consacrată în mod obișnuit pomenirii morților. Semnificația liturgică a acestei zile este legată de șederea cu trupul în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos și de coborârea Sa la iad, înaintea Învierii.

Pomenirea celor adormiți are loc în mai multe momente ale anului bisericesc.

Biserica a rânduit mai multe zile de pomenire colectivă, iar printre acestea se numără Moșii de primăvară, Moșii de vară, înainte de Rusalii, cei de toamnă, în luna noiembrie, și Moșii de iarnă, înaintea Postului Mare.

Ce alimente se împart de Sâmbăta Morților

De Sâmbăta Morților, credincioșii pregătesc alimente pe care le oferă în memoria celor trecuți la cele veșnice. Conținutul pachetelor diferă în funcție de tradițiile locale și de obiceiurile fiecărei familii, întrucât nu există o listă obligatorie de produse.

Coliva ocupă un loc central în cadrul pomenirii. Preparată din grâu fiert, îndulcit cu zahăr sau miere, aceasta este considerată un simbol al învierii și al vieții veșnice. Credincioșii o aduc la biserică pentru a fi binecuvântată în timpul slujbei, după care o împart celor prezenți.

Printre darurile oferite se mai pot afla colaci, pâine, vin și diferite feluri de mâncare pregătite în casă. În funcție de specificul zonei, pachetele pot conține fructe de sezon, precum struguri, pere ori nuci, dar și plăcintă cu dovleac sau alte deserturi.

În anumite regiuni se păstrează obiceiul de a adăuga un bănuț, asociat în credința populară cu belșugul. Practica nu face însă parte din rânduiala bisericească și nu este obligatorie. Esențiale sunt rugăciunea pentru cei adormiți și actul de milostenie săvârșit în numele lor.

Moșii de toamnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Moșii de toamnă sunt marcați prin rugăciune, slujbe de pomenire și acte de milostenie. Credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la parastas, aduc pomelnice cu numele celor adormiți sau alte daruri care urmează să fie binecuvântate și împărțite.

În numeroase zone ale țării se păstrează și obiceiul îngrijirii mormintelor. Oamenii curăță locurile de veci, duc flori și aprind lumânări în memoria persoanelor apropiate. Aceste gesturi exprimă respectul față de cei dispăruți și mențin vie amintirea lor în cadrul familiei.

Pomenirea poate fi urmată de o masă la care participă rude, vecini sau alte persoane apropiate. Totodată, alimentele și diferite daruri sunt oferite celor aflați în nevoie, ca formă de milostenie săvârșită în numele celui decedat.

Obiceiurile diferă de la o regiune la alta, însă rugăciunea și ajutorarea aproapelui rămân elementele centrale ale acestei zile. Unele credințe populare recomandă evitarea muncilor grele în gospodărie ori pe câmp, pentru ca timpul să fie dedicat participării la slujbă și cinstirii celor adormiți. Astfel de practici țin însă de tradiția locală și nu reprezintă interdicții stabilite de biserică.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sfânta Sofia 2026. Sursă Foto Getty Images
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 17 septembrie: Ce nume sunt celebrate și cui îi spunem „La mulți ani”
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce tradiții se respectă pe 14 septembrie
Postul Crăciunului 2026. Sursă Foto Getty Images
Când începe Postul Crăciunului 2026 și cât durează. Semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox
Sfinții Ioachim și Ana 2026. Sursă Foto Getty Images
Doi sfinți importanți sunt sărbătoriți pe 9 septembrie. Ce semnificație are ziua și cine își serbează onomastica
Recomandările redacţiei
Trump Groenlanda Danemarca
Trump marchează un „triumf”: SUA și Danemarca au ajuns la un acord de...
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a...
veterani de război ruși premiați de Vladimir Putin la Kremlin
„Pentru unii este război, pentru alții este o afacere”: De ce noua...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Ultimele știri
Cel mai mare test nuclear al Coreei de Nord a declanșat ani de cutremure, arată un studiu. Misterul care îi nedumerește pe cercetători
Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina, spune președintele Letoniei
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Universitatea Craiova încasează 3,17 milioane de euro de la UEFA pentru Conference League
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Mai poate plăti statul pensiile? România se împrumută la dobânzi uriașe. Deficitul la pensii: 10 miliarde €
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...