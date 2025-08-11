Live TV

Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană

Data publicării:
incendiu spania
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în nordul Spaniei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Urmează zile de foc în Franța și în Spania

Un val de căldură record în sudul Europei, cu temperaturi ce depășesc 42 de grade Celsius, provoacă incendii devastatoare în zona Mediteranei. Oamenii de știință avertizează asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice - căldură extremă, secetă și vânturi puternice - care alimentează focarele din Franța, Spania și Italia, în timp ce mii de oameni sunt evacuați.

Météo-France a plasat luni dimineață peste jumătate din țară sub avertizări de caniculă, 12 dintre cele 96 de unități administrative din Franța metropolitană fiind sub cel mai înalt cod roșu. În același timp, agenția meteorologică spaniolă Aemet a avertizat asupra unui „pericol extrem” în Zaragoza și Țara Bascilor și a emis coduri galbene și portocalii pentru aproape tot restul țării, potrivit The Guardian.

Ambele agenții au prognozat temperaturi de peste 40°C în zilele următoare și au cerut vigilență, în contextul în care se așteaptă un val de căldură „foarte intens, chiar excepțional” în anumite zone ale continentului.

Temperaturile ridicate au stârnit îngrijorarea experților, în timp ce pompierii se luptă să țină sub control incendiile de vegetație. În Franța, care a reușit duminică să stingă cel mai mare incendiu de la 1949, autoritățile au raportat moartea unei persoane și rănirea a 20 de pompieri și cinci civili.

În Italia, unde miercuri sunt așteptate 40°C la Florența, traseele turistice de pe Muntele Vezuviu au fost închise duminică, în timp ce pompierii încercau să stingă un incendiu izbucnit pe versanții vulcanului.

În Spania, incendiile izbucnite duminică în León și Zamora au forțat peste 1.000 de persoane să-și părăsească locuințele, iar în Galicia ardeau în continuare focare de mari dimensiuni.

Cristina Santín Nuño, specialistă în studiul incendiilor la Consiliul Național de Cercetare din Spania, a declarat că numărul mare de incendii era „previzibil” după o primăvară ploioasă care a favorizat creșterea vegetației, urmată de căldură extremă, vânturi puternice și perioade lungi fără ploi. „Dacă adăugăm la asta posibilitatea relativ ușoară ca o scânteie să declanșeze un incendiu undeva, avem toate ingredientele pentru cocktailul Molotov pe care îl vedem acum”, a spus ea.

Urmează zile de foc în Franța și în Spania

Meteorologii francezi au avertizat că recordurile de temperatură vor fi probabil depășite luni și marți, cu valori de peste 42°C în sud-vest. La finalul săptămânii, satul Tourbes, lângă Béziers, a atins un record de 41,4°C.

În Spania, temperaturile urmau să crească luni în bazinul Ebro, în sudul și estul Peninsulei Iberice și în zona estică a Mării Cantabrice. Scăderi erau prognozate în nord-vest, în special în Galicia. Agenția meteo a estimat temperaturi între 37-39°C în interiorul Peninsulei Iberice, peste 40°C în interiorul Țării Bascilor și maxime de peste 42°C în valea inferioară a Guadalquivirului.

Jesús Santiago Notario del Pino, specialist în știința solului la Universitatea La Laguna, a declarat că perioadele de „căldură extremă și prelungită” au pregătit terenul pentru numărul mare de incendii din țară prin uscarea masei vegetale.

„Zone din centru și nord-vest, teoretic mai puțin predispuse la incendii severe – comparativ cu coasta mediteraneană, de exemplu – ard. Acest lucru mi se pare remarcabil”, a spus el.

Planeta s-a încălzit cu aproximativ 1,4°C din cauza poluării cu combustibili fosili, care creează un strat de căldură în jurul Pământului, și a distrugerii naturii, care absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă.

În Europa, care s-a încălzit aproape de două ori mai repede decât media globală, o masă de aer cald și uscat, situată deasupra unei mari părți a Peninsulei Iberice și Franței, s-a combinat cu niveluri ridicate de radiație solară de vară, împingând temperaturile și mai sus.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
GmZbSBEn2DpXQ8WB-ezgif.com-optimize
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în...
Ultimele știri
Robert Cazanciuc, despre candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD: „Cred că este ştirea verii”
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raw remorca in flacari sursa Drdp craiova 110825_00258
Camion în flăcări pe DN 6. Traficul este complet blocat în zonă, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Alertă meteo: cod roșu de caniculă în două județe, cod portocaliu în alte patru. Cât de cald va fi
incendiu-chilia
Incendiul din Delta Dunării s-a extins: ard 75 de hectare. Raed Arafat: Sunt trei focare care fumegă, două cu flacără
hand holding thermometer and heat weather
Cod roșu de caniculă în două județe din țară. ANM a emis noi avertizări de vreme extremă. Harta cu zonele afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”