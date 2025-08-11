Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană

Un val de căldură record în sudul Europei, cu temperaturi ce depășesc 42 de grade Celsius, provoacă incendii devastatoare în zona Mediteranei. Oamenii de știință avertizează asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice - căldură extremă, secetă și vânturi puternice - care alimentează focarele din Franța, Spania și Italia, în timp ce mii de oameni sunt evacuați.

Météo-France a plasat luni dimineață peste jumătate din țară sub avertizări de caniculă, 12 dintre cele 96 de unități administrative din Franța metropolitană fiind sub cel mai înalt cod roșu. În același timp, agenția meteorologică spaniolă Aemet a avertizat asupra unui „pericol extrem” în Zaragoza și Țara Bascilor și a emis coduri galbene și portocalii pentru aproape tot restul țării, potrivit The Guardian.

Ambele agenții au prognozat temperaturi de peste 40°C în zilele următoare și au cerut vigilență, în contextul în care se așteaptă un val de căldură „foarte intens, chiar excepțional” în anumite zone ale continentului.

Temperaturile ridicate au stârnit îngrijorarea experților, în timp ce pompierii se luptă să țină sub control incendiile de vegetație. În Franța, care a reușit duminică să stingă cel mai mare incendiu de la 1949, autoritățile au raportat moartea unei persoane și rănirea a 20 de pompieri și cinci civili.

În Italia, unde miercuri sunt așteptate 40°C la Florența, traseele turistice de pe Muntele Vezuviu au fost închise duminică, în timp ce pompierii încercau să stingă un incendiu izbucnit pe versanții vulcanului.

În Spania, incendiile izbucnite duminică în León și Zamora au forțat peste 1.000 de persoane să-și părăsească locuințele, iar în Galicia ardeau în continuare focare de mari dimensiuni.

Cristina Santín Nuño, specialistă în studiul incendiilor la Consiliul Național de Cercetare din Spania, a declarat că numărul mare de incendii era „previzibil” după o primăvară ploioasă care a favorizat creșterea vegetației, urmată de căldură extremă, vânturi puternice și perioade lungi fără ploi. „Dacă adăugăm la asta posibilitatea relativ ușoară ca o scânteie să declanșeze un incendiu undeva, avem toate ingredientele pentru cocktailul Molotov pe care îl vedem acum”, a spus ea.

Urmează zile de foc în Franța și în Spania

Meteorologii francezi au avertizat că recordurile de temperatură vor fi probabil depășite luni și marți, cu valori de peste 42°C în sud-vest. La finalul săptămânii, satul Tourbes, lângă Béziers, a atins un record de 41,4°C.

În Spania, temperaturile urmau să crească luni în bazinul Ebro, în sudul și estul Peninsulei Iberice și în zona estică a Mării Cantabrice. Scăderi erau prognozate în nord-vest, în special în Galicia. Agenția meteo a estimat temperaturi între 37-39°C în interiorul Peninsulei Iberice, peste 40°C în interiorul Țării Bascilor și maxime de peste 42°C în valea inferioară a Guadalquivirului.

Jesús Santiago Notario del Pino, specialist în știința solului la Universitatea La Laguna, a declarat că perioadele de „căldură extremă și prelungită” au pregătit terenul pentru numărul mare de incendii din țară prin uscarea masei vegetale.

„Zone din centru și nord-vest, teoretic mai puțin predispuse la incendii severe – comparativ cu coasta mediteraneană, de exemplu – ard. Acest lucru mi se pare remarcabil”, a spus el.

Planeta s-a încălzit cu aproximativ 1,4°C din cauza poluării cu combustibili fosili, care creează un strat de căldură în jurul Pământului, și a distrugerii naturii, care absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă.

În Europa, care s-a încălzit aproape de două ori mai repede decât media globală, o masă de aer cald și uscat, situată deasupra unei mari părți a Peninsulei Iberice și Franței, s-a combinat cu niveluri ridicate de radiație solară de vară, împingând temperaturile și mai sus.

