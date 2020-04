Cântăreața Pink, infectată cu noul coronavirus. Artista a criticat dur măsurile luate de autoritățile americane

Cântăreaţa Pink a anunţat pe contul său de Instagram că în urmă cu două săptămâni a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus şi după o perioadă de izolare, noile teste sunt negative, scrie The Holywood reporter.

„În urmă cu două săptămâni, fiul meu, de trei ani, Jameson, şi eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenţă primară a avut acces la teste şi rezultatele au fost pozitive”, a scris ea într-o postare pe reţelele de socializare, citată de Mediafax.„Familia mea era deja autoizolată în casă şi am continuat să facem acest lucru în ultimele două săptămâni după instrucţiunile medicului nostru. În urmă cu doar câteva zile, am fost testată din nou şi acum rezultatele sunt negative", a mai scris artista.

În continuare, Pink a vorbit despre testarea cu noul coronavirus şi criza produsă în jurul acesteia.

Pink a numit testarea „un eşec al guvernului nostru de a nu face testarea mai accesibilă. Această boală este gravă şi reală. Oamenii trebuie să ştie că sunt afectaţi tinerii şi bătrânii, sănătoşi şi nesănătoşi, bogaţi şi săraci şi trebuie să facem testarea gratuită şi accesibilă la scară largă pentru a ne proteja copiii, familiile, prietenii şi comunităţile noastre".

Artista a anunţat că pentru a se implica în lupta împotriva COVID-19 va dona 1 milion de dolari.

Cântăreaţa se alătură unei liste lungi de vedete, inclusiv Idris Elba; Olga Kurylenko; Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson; şi actorul Game of Thrones, Kristofer Hivju, care au anunţat că au testat pozitiv pentru COVID-19.

