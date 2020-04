Cântărețul american Bill Withers, cunoscut pentru piesa "Ain't No Sunshine", a murit la vârsta de 81 de ani

Cântărețul american Bill Withers, cunoscut pentru piese precum: "Ain't No Sunshine", "Just the Two of Us" sau "Use Me" a murit la vârsta de 81 de ani, în urma unei boli cardiovasculare, scrie BBC.

Artistul a murit, luni, în orașul Los Angeles, potrivit unei declarații a familiei pentru Associated Press. Apropiații l-au descris pe cântăreț drept o persoană singuratică, dar sincer și cu o doriță de a-i apropia pe oameni, la nivel emoțional.

William Harrison Withers Jr. s-a născut în 1938 în Slab Fork, Virginia de Vest. De la vârsta de 13 ani, William a fost crescut de bunică, după decesul tatălui său.

Withers a petrecut nouă ani în marina americană înainte de a urma o carieră în muzică. Artistul a cunoscut succesul odat[ cu l;ansarea albumului "Just As I am", în 1971, pe care se află și hitul "Ain't No Sunshine".

