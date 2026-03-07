Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian

Preşedintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice „este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt”, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a preşedintelui iranian de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE.

Declaraţia liderului iranian intervine după ce Donald Trump a afirmat vineri că „nu va exista niciun acord cu Iranul” şi că va accepta doar o „capitulare necondiţionată”.

„După aceea (capitularea) şi după alegerea unui lider MARE ŞI ACCEPTABIL, noi, împreună cu mulţi dintre aliaţii şi partenerii noştri minunaţi şi curajoşi, vom lucra fără încetare pentru a trage Iranul înapoi de pe pragul distrugerii, făcându-l mai mare, mai bun şi mai puternic ca niciodată din punct de vedere economic”, a asigurat Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Atacurile asupra Teheranului şi a altor puncte ale Republicii islamice au fost constante de când Israelul şi Statele Unite au început războiul sâmbăta trecută, în care până în prezent au murit peste 1.000 de iranieni - conform bilanţului prezentat de regimul iranian - şi au fost distruse mii de clădiri de pe întreg teritoriul ţării.

În unul dintre aceste atacuri au fost ucişi ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, şi un număr mare de înalţi oficiali militari.

Iranul a insistat că nu intenţionează să se predea şi că ţara este pregătită pentru un război prelungit, ripostând cu atacuri asupra Israelului - soldate cu zece morţi - şi asupra mai multor baze militare şi ambasade americane în ţări din regiune, inclusiv Kuweit şi Arabia Saudită.

Cu toate acestea, Pezeshkian a anunţat sâmbătă că Iranul a decis să pună capăt atacurilor împotriva ţărilor vecine, cu excepţia cazului în care va fi atacat dinspre aceste teritorii.

Editor : Ș.R.