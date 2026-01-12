Poliția spaniolă a confiscat aproape 10 tone de cocaină ascunse în saci de sare pe o navă venită din Brazilia, în ceea ce autoritățile consideră cea mai mare captură de droguri realizată pe mare. Operațiunea desfășurată în colaborare cu poliția braziliană și agenții antidrog internaționale, a dus la arestarea a 13 persoane și la preluarea controlului asupra cargoului interceptat în largul Insulelor Canare.

Poliția spaniolă a realizat cea mai mare captură de cocaină pe mare după ce a descoperit aproape 10 tone de droguri ascunse într-un transport de sare pe o navă comercială aflată în largul Insulelor Canare, scrie The Guardian.

Detectivi și procurori antidrog care investigau un grup criminal multinațional despre care se presupune că exporta „cantități enorme” de cocaină din America de Sud către Europa identificaseră o navă suspectă care plecase din Brazilia, a precizat Policía Nacional într-un comunicat emis luni.

Săptămâna trecută, ofițeri din cadrul grupului special de operațiuni au urcat la bordul vasului aflat la 535 km de Insulele Canare și au confiscat aproape 300 de baloți de cocaină, care fuseseră îngropați într-un transport de sare. Treisprezece persoane au fost arestate, iar nava, care rămăsese fără combustibil, a fost remorcată în portul Santa Cruz de Tenerife.

Imagini video ale operațiunii arată ofițeri folosind lopeți pentru a scoate baloții de cocaină înveliți din cantitatea uriașă de sare din cală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Operațiunea, numită „White Tide”, a fost desfășurată în colaborare cu poliția federală braziliană, Agenția Americană Antidrog (DEA), Agenția Națională pentru Criminalitate din Marea Britanie, precum și cu autorități franceze și portugheze.

„Datorită acestui efort comun, ofițerii Policía Nacional au recuperat 9.994 kg de cocaină ambalată în 294 de baloți care fuseseră ascunși printre tonele de sare transportate de navă, precum și o armă de foc pe care banda o folosea pentru a proteja încărcătura. Aceasta reprezintă o lovitură decisivă dată rețelelor criminale internaționale implicate în traficul maritim de cocaină, demonstrând eficiența cooperării polițienești internaționale în lupta împotriva traficului global de droguri și evidențiind, încă o dată, capacitatea Policía Nacional de a acționa cu succes împotriva organizațiilor criminale cu acoperire globală”, precizează comunicatul poliției.

Recordul anterior pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată pe mare de poliția spaniolă fusese de 7,5 tone, preluate de pe un trauler în iulie 1999.

În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat cea mai mare cantitate cunoscută de cocaină ajunsă în țară, confiscând peste 13 tone de droguri ascunse într-un transport de banane trimis în containere din Ecuador. Autoritățile spaniole au confiscat în total 123 de tone de cocaină în 2024, față de 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022.

Editor : M.I.