Care este cea mai scumpă arteră comercială din lume. România, inclusă în topul luxului: Calea Victoriei, prezentă în top 50

New Bond Street din Londra a devenit cea mai scumpă arteră comercială din lume iar Calea Victoriei este prezentă în acest clasament mondial, potrivit unei companii de consultanţă imobiliară.

New Bond Street din Londra, unde chiriile au crescut cu 22% în ultimul an, ajungând la 1.707 euro/mp/lună, a fost desemnată pentru prima dată cea mai scumpă destinaţie de retail din lume. New Bond Street a depăşit Via Montenapoleone din Milano, care anul trecut a devenit prima stradă europeană care s-a clasat pe primul loc în top, şi Upper Fifth Avenue din New York.

Pe ce loc este Calea Victoriei

„Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere dintre cele 50 de pieţe analizate la nivel global în ediţia din 2025 a raportului "Main Streets Across the World" realizat de Cushman & Wakefield. Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei de 70 euro/mp/lună, nivel în creştere cu 17% faţă de anul trecut, Bucureştiul ocupă locul 39 la nivel mondial şi 24 în clasamentul european, la egalitate cu Zagreb”, se arată într-un comunicat al companiei.

Chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (160 euro/mp/lună), Varşovia (92 euro/mp/lună), Belgrad (90 euro/mp/lună) au fost peste nivelul din Bucureşti, în timp ce valori mai mici se înregistrează în Sofia (61 euro/mp/lună), Bratislava (45 euro/mp/lună), Vilnius (39 euro/mp/lună), Riga şi Tallin (35 euro/mp/lună) sau Skopje (28 euro/mp/lună).

Editor : Sebastian Eduard