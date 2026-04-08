Casa Albă anunță negocieri cu Iranul în Pakistan. Cine va face parte din delegația SUA

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat miercuri seara că o echipă de negociere a Statelor Unite va merge la Islamabad, în Pakistan, unde vor avea loc discuții „față în față” începând de sâmbătă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a afirmat într-o conferință de presă că Iranul a propus inițial un plan în 10 puncte, pe care l-a descris drept „fundamental neserios, inacceptabil și complet ignorat”. Ea a spus că acesta „a fost literalmente aruncat la gunoi” de Trump și echipa sa.

Ea a acuzat presa că a prezentat în mod fals acel plan ca fiind acceptabil pentru SUA și a adăugat că Iranul „a recunoscut realitatea” și a venit ulterior cu o propunere „mai rezonabilă”.

De asemenea, Leavitt a precizat că urmează discuții la Islamabad, unde președintele Trump trimite o delegație din care vor face parte vicepreședintele JD Vance, consilierul Steve Witkoff și Jared Kushner.

Karoline Leavitt a precizat, de asemenea, că Libanul nu face parte din armistițiul dintre SUA și Iran, menționând că Donald Trump a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care susține eforturile de încetare a focului. Întrebată dacă Libanul ar putea fi inclus ulterior în acord, ea a spus că această posibilitate rămâne în discuție.

Leavitt a susținut totodată că Trump are „superioritate morală”, în pofida declarațiilor anterioare în care a amenințat că ar putea distruge „o întreagă civilizație”, afirmând că Iranul este un „regim ostil” care a lansat timp de decenii sloganuri precum „moarte Americii”.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după atacurile din Liban. Blocaj în Strâmtoarea Ormuz

Top Citite
Lebanon Israel Iran War
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Mojtaba Khamenei
2
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Petrolier
3
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Mark Rutte tete a tete
Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a Statelor Unite din NATO. „Au fost puşi la încercare şi au eşuat”
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
O conductă petrolieră care permite ocolirea Strâmtorii Ormuz a fost avariată după un atac iranian
Pete Hegseth.
Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operațiunea împotriva Iranului
Nicușor Dan.
Nicușor Dan salută armistițiul dintre SUA și Iran: „România este pregătită să sprijine eforturile în curs”
File photo dated August 29, 2021 - The view of the White House after President Joe Biden arrives back to the White House from Holy Trinity Catholic Church in the Georgetown neighborhood of Washington, DC President Biden earlier attended a dignified transf
Un raport al FBI a avertizat asupra „amenințării persistente” reprezentate de Iran pentru SUA. Casa Albă a minimizat riscul (Reuters)
Recomandările redacţiei
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Ultimele știri
Momente de reculegere pentru Mircea Lucescu la meciurile din Champions League și Europa League
Mesajul ministrului Marinescu pentru noii șefi de parchete, după ce Nicușor Dan a semnat numirile
Nicuşor Dan: Voi merge des la şedinţele CSM. Șeful statului nu renunță la consultarea în justiție
Citește mai multe
