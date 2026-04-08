Casa Albă anunță negocieri cu Iranul în Pakistan. Cine va face parte din delegația SUA

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat miercuri seara că o echipă de negociere a Statelor Unite va merge la Islamabad, în Pakistan, unde vor avea loc discuții „față în față” începând de sâmbătă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a afirmat într-o conferință de presă că Iranul a propus inițial un plan în 10 puncte, pe care l-a descris drept „fundamental neserios, inacceptabil și complet ignorat”. Ea a spus că acesta „a fost literalmente aruncat la gunoi” de Trump și echipa sa.

Ea a acuzat presa că a prezentat în mod fals acel plan ca fiind acceptabil pentru SUA și a adăugat că Iranul „a recunoscut realitatea” și a venit ulterior cu o propunere „mai rezonabilă”.

De asemenea, Leavitt a precizat că urmează discuții la Islamabad, unde președintele Trump trimite o delegație din care vor face parte vicepreședintele JD Vance, consilierul Steve Witkoff și Jared Kushner.

Karoline Leavitt a precizat, de asemenea, că Libanul nu face parte din armistițiul dintre SUA și Iran, menționând că Donald Trump a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care susține eforturile de încetare a focului. Întrebată dacă Libanul ar putea fi inclus ulterior în acord, ea a spus că această posibilitate rămâne în discuție.

Leavitt a susținut totodată că Trump are „superioritate morală”, în pofida declarațiilor anterioare în care a amenințat că ar putea distruge „o întreagă civilizație”, afirmând că Iranul este un „regim ostil” care a lansat timp de decenii sloganuri precum „moarte Americii”.

